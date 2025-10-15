Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: "El 26 de octubre es Libertad o Comunismo"

El candidato a diputado nacional por Santa Fe de LLA aseguró que Argentina decide entre cambiar para siempre o volver al pasado más oscuro

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA) , Agustín Pellegrini, aseguró que el próximo 26 de octubre Argentina decide entre Libertad o Comunismo. "Es voto a voto con el kirchnerismo".

"Caren Tepp es Agustín Rossi, es Cristina Kirchner. Es el reflejo de la decadencia Argentina. Son los que nos dejaron al borde de la hiperinflación. Son el reflejo de una política que ya fracasó".

Para el candidato de Javier Milei en Santa Fe, Argentina necesita más legisladores de La Libertad Avanza. "No podemos solucionar el desastre que hizo el kirchnerismo durante 20 años sin un apoyo fuerte en el Congreso. Necesitamos un Congreso que respalde a Milei. No más kirchnerismo ni kirchneristas encubiertos", apuntó.

PELLEGRINI

Para Pellegrini, "el 26 de octubre podemos cambiar Argentina para siempre o volver al pasado más oscuro", cerró.