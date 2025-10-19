Colastiné: un auto chocó a otro detenido en el semáforo y tres personas resultaron heridas, entre ellas un bebé

Sucedió en Ruta 1, antes de las 9, en el semáforo del kilómetro 2. El conductor de un auto rojo chocó la parte trasera de un auto negro en el que viajaba un matrimonio con su bebé de siete meses.

Esta mañana de domingo, antes de las nueve, en el semáforo ubicado en el kilómetro 2 de la ruta provincial N.º 1 , a la altura de Colastiné , el conductor de un auto rojo embistió a un auto negro que estaba detenido en el semáforo en rojo.

Dentro del vehículo embestido viajaba un matrimonio junto a su bebé de siete meses . El violento impacto conmocionó a los ocupantes del auto negro, mientras que los del rojo quedaron atrapados en el interior del habitáculo.

Actuaron en la emergencia policías de Orden Público y de Cuerpos, bomberos zapadores policiales y médicos del SIES 107. La joven mamá y su bebé fueron trasladadas al hospital de niños Orlando Alassia, y los dos ocupantes del auto rojo al hospital Cullen, donde recibieron curaciones y serán sometidos a exámenes de alcoholemia y narcolemia.

Denuncia

Ocasionales peatones, automovilistas y comerciantes de la zona acudieron en socorro de los accidentados en ambos vehículos y, además, denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron al lugar policías de las comisarías 28ª de Colastiné y 14ª de San José del Rincón, como también efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa, bomberos zapadores policiales y médicos del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Rescate, asistencia y traslados

Policías, bomberos y médicos rescataron del habitáculo a los dos jóvenes que se encontraban en el interior del auto rojo. Ambos presentaban politraumatismos y fueron derivados al hospital Cullen, donde, además de recibir curaciones, serán sometidos a los test de alcoholemia y narcolemia.

En tanto, el conductor del auto negro resultó ileso, mientras que la mamá y su bebé de siete meses fueron trasladadas al hospital de niños Orlando Alassia para realizar una revisión preventiva de la criatura.

Peritajes criminalísticos

Se informó la ocurrencia del choque del auto rojo contra el negro detenido en el semáforo en rojo a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, trabajo que fue llevado adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) en el lugar del violento choque.