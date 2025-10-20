Uno Santa Fe | Santa Fe | Maradona

Falleció Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas a Diego Armando Maradona en México 86

Tenía 68 años y falleció en Santa Fe. Su imagen cargando a Maradona en la final del Mundial de México quedó grabada en la historia del fútbol argentino

20 de octubre 2025 · 12:41hs
El santafesino Roberto Cejas

El santafesino Roberto Cejas, con Diego a cuestas y una foto que recorrió el mundo.

Este fin de semana falleció Roberto Cejas, el santafesino que se hizo famoso por llevar en andas a Diego Armando Maradona tras la final del Mundial de México 1986. Tenía 68 años y llevaba varios años luchando contra una larga enfermedad.

Cejas tomó notoriedad por ser uno de los tantos hinchas que lograron colarse en el césped del estadio Azteca aquel 29 de junio de 1986.

Roberto Cejas Copa del Mundo Maradona 1.jpg

Su gesto espontáneo lo convirtió en parte de la historia: levantó a Maradona sobre sus hombros y trotó junto a él mientras la Selección daba la vuelta olímpica.

Su gesto con Maradona quedó grabado para siempre

“Diego me miró y no hizo falta decir nada. Me agaché y lo levanté. Él me iba guiando, me decía por dónde ir”, recordó muchos años después en distintas entrevistas televisivas.

Para ese mundial, Cejas contó que había viajado a México solo para la final. “Llegué un día antes, sin entrada. Me las arreglé para entrar al estadio, saltando un foso y esquivando policías. Quería estar ahí, y terminé viviendo algo que nunca imaginé”, relató.

Cejas vivió toda su vida en la capital santafesina, donde trabajó en distintos rubros y en los últimos años se dedicaba a la venta de revestimientos texturados. Más allá de su actividad cotidiana, su nombre quedó ligado para siempre a una de las imágenes más icónicas del fútbol argentino.

El santafesino Roberto Cejas, con Diego a cuestas y una foto que recorrió el mundo.
El santafesino Roberto Cejas, con Diego a cuestas y una foto que recorrió el mundo.
El santafesino Roberto Cejas, con Diego a cuestas y una foto que recorrió el mundo.

