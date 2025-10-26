El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe, Agustín Rossi, asistió a votar esta mañana y tras pasar por las urnas, compartió el optimismo que siente de cara a los resultados electorales.
Agustín Rossi, tras votar: "Tenemos muchas expectativas de hacer una muy buena elección"
El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe se mostró optimista tras emitir sufragio
26 de octubre 2025 · 12:44hs
“Contento y con expectativas. Venimos de hacer una campaña muy intensa recorriendo toda la provincia”, afirmó Rossi quien encabeza lista junto a Caren Tepp.
En ese mismo sentido, el representante del Partido Justicialista, sumó: “Tenemos muchas expectativas de hacer una muy buena elección en el día de hoy, en un momento muy difícil para la Argentina, porque en esas recorridas uno se encontró con mucha gente enojada, angustiada”.
