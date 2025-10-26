Uno Santa Fe | Santa Fe | Agustín Rossi

Agustín Rossi, tras votar: "Tenemos muchas expectativas de hacer una muy buena elección"

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe se mostró optimista tras emitir sufragio

26 de octubre 2025 · 12:44hs
Agustín Rossi

Agustín Rossi

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe, Agustín Rossi, asistió a votar esta mañana y tras pasar por las urnas, compartió el optimismo que siente de cara a los resultados electorales.

“Contento y con expectativas. Venimos de hacer una campaña muy intensa recorriendo toda la provincia”, afirmó Rossi quien encabeza lista junto a Caren Tepp.

En ese mismo sentido, el representante del Partido Justicialista, sumó: “Tenemos muchas expectativas de hacer una muy buena elección en el día de hoy, en un momento muy difícil para la Argentina, porque en esas recorridas uno se encontró con mucha gente enojada, angustiada”.

Agustín Rossi elecciones Fuerza Patria
