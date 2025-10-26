Uno Santa Fe | Santa Fe | Caren Tepp

Caren Tepp, tras emitir su voto: "Esta elección es un plebiscito al gobierno nacional"

La primera candidata a diputada de Fuerza Patria destacó la participación en los comicios de este domingo y afirmó: "La gente tiene que decidir hoy si acompaña el rumbo o a las fuerzas de la oposición para poner un freno, por una Argentina con mayor inclusión”.

26 de octubre 2025 · 13:29hs
La primera candidata a diputada de Fuerza Patria

gentileza

La primera candidata a diputada de Fuerza Patria, Caren Tepp.

La primera candidata a diputada nacional de Fuerza Patria en Santa Fe, Caren Tepp, votó este domingo, pasado el mediodía, en la escuela San Ramón. Tras sufragar en los comicios legislativos nacionales, la actual concejala rosarina se manifestó “entusiasmada” de cara los resultados de la elección, que se conocerán a partir de las 21.

En diálogo con Radio2, destacó la “fuerte participación, particularmente de gente mayor que no tiene obligación de votar” pero "quiere hacerse escuchar”.

Respecto de la convocatoria general, Tepp resaltó el incremento en distintas localidades, según datos que recibía la fuerza que encabeza, que tiene como segundo candidato al ex ministro Agustín Rossi.

“Este es un plebiscito al gobierno nacional, que fue hace dos años elegido. La gente tiene que decidir hoy si acompaña ese rumbo o a las fuerzas de la oposición para poner un freno, por una Argentina diferente, con mayor inclusión”, afirmó Tepp.

Por último, se manifestó “confiada” en que Fuerza Patria será una de las “alternativas a este Gobierno que reúna la mayor cantidad de voluntades”.

Sobre el cierre, resaltó el trabajo realizado durante la campaña y la “construcción de los nuevos liderazgos” en la provincia

