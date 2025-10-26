Poletti: "Necesitamos consolidarnos como país y trabajar juntos por una Argentina mejor"

Así lo expresó el intendente tras emitir su voto en la Escuela E.E.S.O. Nº 264 “Constituyentes” en estas elecciones legislativas nacionales

En el marco de las elecciones nacionales que se desarrollan este domingo, en las que los santafesinos eligen representantes para la Cámara de Diputados de la Nación, el intendente Juan Pablo Poletti emitió su voto en la Escuela E.E.S.O. N.º 264 “Constituyentes”, ubicada en avenida Presidente Perón 3158.

Luego del sufragio, el intendente atendió a los medios de comunicación: “Necesitamos consolidarnos como país y trabajar juntos por una Argentina mejor. Todos soñamos con un país que puede y que debe ser mejor y aquí es importante el compromiso de que cada uno venga , se exprese y que podamos construir una Argentina a los que hoy nos toca”.

“Luego del escrutinio habrá que analizar los resultados para saber cómo seguimos, hacía dónde vamos, cuáles van a ser los interlocutores y ahí vamos a estar presentes golpeando las puertas de esos legisladores nacionales que salgan elegidos por Santa Fe para que nos ayuden a poder seguir trabajando para los vecinos”, agregó Poletti.

Participación ciudadana

Consultado respecto de la baja participación ciudadana que se registró en las elecciones anteriores, el intendente Poletti confió en el compromiso de los vecinos con esta jornada electoral. “Realmente creo que está un poquito más alto el porcentaje de participación que en las otras elecciones. El día ayuda y realmente insisto para que los vecinos expresen su voto, porque es lo más importante que tienen para defender este sistema democrático”, cerró.

