En Santa Fe ya se vota para renovar nueve bancas en la Cámara de Diputados

Por tercera vez en el año, los santafesinos deberán acudir a las urnas. La provincia no renovará bancas para la Cámara de Senadores.

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales, consideradas la primera gran prueba electoral para el gobierno de Javier Milei. La jornada, que se desarrollará de 8:00 a 18:00 horas , tiene como principal novedad el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), un mecanismo de votación ya aceitado en la provincia de Santa Fe. A nivel nacional, se renuevan 127 bancas en Diputados y 24 puestos en el Senado. Vale recordar que la Cámara baja se renueva por mitades -siendo 257 legisladores en total-, mientras que la Cámara alta lo hace de a tercios -72 senadores en total-.

En Santa Fe, solamente se votará la categoría de Diputados nacionales. Solo en 8 distritos electorales se elegirán también senadores. Se trata de Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Elecciones legislativas 2025 En las elecciones legislativas nacionales hace su debut la Boleta Única de Papel en todos los distintos electorales del país

Elecciones legislativas 2025 La provincia no renovará bancas para la Cámara de Senadores. gentileza

Guía clave para votar

• Qué se vota: 16 distritos (entre ellos Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) eligen solo diputados. Los 8 restantes (incluyendo CABA, Salta y Entre Ríos) eligen diputados y senadores.

• Cómo se vota (BUP): Ya no se usa el cuarto oscuro ni sobres. El elector recibirá una sola boleta con todas las listas. Deberá marcar con una cruz el casillero del partido elegido para cada categoría, doblar la boleta y colocarla directamente en la urna.

• Con qué documento: Solo son válidos los documentos físicos (DNI libreta verde, libreta celeste, o DNI tarjeta). El DNI digital de la app Mi Argentina NO es válido para votar.

• Dónde voto: Se consulta en el padrón definitivo en padron.gob.ar o a través del chatbot "Vot-A" (+54 911 2455-4444).

• Quiénes votan: Es un deber para ciudadanos de 18 a 70 años. Es optativo (sin multa) para jóvenes de 16 y 17 años y para mayores de 70.

• Multa por no votar: Quienes falten (18-70 años) y no justifiquen la ausencia en 60 días, pagarán una multa (de $50 a $500) y quedarán en el Registro de Infractores, lo que impide ser designado para empleos públicos por tres años.

elecciones legislativas 2025 En Santa Fe, solamente se votará la categoría de Diputados nacionales. gentileza

• LEER MÁS: Elecciones 2025: este domingo Santa Fe vota para renovar nueve bancas en la Cámara de Diputados