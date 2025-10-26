Uno Santa Fe | Santa Fe | elecciones

Elecciones Legislativas 2025: pasado el mediodía, la participación electoral en la provincia de Santa Fe fue del 28,5%

El dato corresponde al total del padrón electoral santafesino. A nivel nacional en tanto el porcentaje es del 41%

26 de octubre 2025 · 12:28hs
Según informó desde la Cámara Nacional Electoral en Santa Fe pasada las 12 ya había votado el 28,5% del padrón electoral de la provincia de Santa Fe.

En tanto según datos de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a nivel nacional, pasada las 15, ya había votado el 41% del padrón electoral en todo el país.

La cifra marca una caída significativa respecto a la última elección legislativa. En 2021, para el mediodía, la Cámara Nacional Electoral había informado una participación del 30,5% del padrón.

Asimismo, el número también es inferior al registrado en las elecciones presidenciales del año pasado. En las generales de 2023, a las 12:00 horas ya había sufragado el 29,6% del padrón, mientras que en las PASO de 2023 a esa misma hora lo había hecho el 28%.

Las mesas de votación continúan abiertas hasta las 18:00 horas en todo el país.

En todo el país

Desde las 8 y hasta las 18 se llevará a cabo el proceso correspondiente a las elecciones legislativas 2025. En estas elecciones legislativas se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en 8 jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, de los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez en elecciones nacionales. Además, 490.726 electores residentes en el exterior están habilitados para emitir su voto.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, se habilitan 17.530 establecimientos con 109.046 mesas de votación.

