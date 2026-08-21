Bajan las temperaturas en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana Santa Fe amaneció con frío y cielo despejado. Se esperan jornadas estables, mañanas frescas y un leve ascenso de la temperatura hacia el lunes 21 de agosto 2026 · 07:48hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, húmeda y fresca, con una temperatura de 9.2º con una térmica de 7.3° a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, una vez establecido el sistema de alta presión pos frontal, el cual debería potenciarse aún más durante las jornadas de hoy y la de mañana, se configuran las masas de aire de forma tal que permiten jornadas mayormente despejadas, con temperaturas en descenso y manteniendo una amplitud térmica acorde a lo esperable durante esta época del año. De esta manera, se deberían presentar comienzos de jornadas fríos y más agradables promediando las mismas, observándose dicho comportamientos hasta por lo menos principios de la semana próxima.

Sábado con cielo mayormente despejado, alguna nubosidad variable hacia la tarde y la noche con condiciones que se mantienen estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 5º y poco cambio de las máximas, 15º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

En tanto para el domingo esperamos un cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 7º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos. Por último, lunes despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso, sobre todo de las máximas: 19º. Mínima 7º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional