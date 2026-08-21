Santa Fe refuerza la prevención ante El Niño: limpieza de canales, obras y monitoreo de los ríos

La Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno provincial presentaron ante vecinales e instituciones el plan de contingencia ante el fenómeno de El Niño. Informaron sobre obras, limpieza de canales, monitoreo de los ríos y protocolos ante posibles lluvias intensas

La Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia realizaron un encuentro de trabajo e información técnica en el marco del Plan de Contingencia ante el fenómeno de El Niño . La actividad se llevó a cabo en el Museo de la Constitución y contó con la participación de 58 representantes de 33 asociaciones vecinales , además de integrantes de más de quince instituciones públicas y privadas.

Durante la jornada, las autoridades brindaron detalles sobre las obras de infraestructura , el monitoreo del río Paraná y el río Salado , los puntos de encuentro , la planificación de centros de evacuados y la logística prevista para asistir a la población ante posibles eventos climáticos adversos.

Entre las instituciones presentes estuvieron la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica de Santa Fe, colegios profesionales, Cruz Roja Argentina, Scouts de Argentina, el Banco de Alimentos Santa Fe, entidades empresariales y organizaciones deportivas, entre otras.

Municipio y Provincia encabezaron un encuentro por el fenómeno El Niño con vecinales e instituciones gentileza

Obras, limpieza de canales y monitoreo ante posibles lluvias intensas

En el encuentro, las áreas de gestión de riesgos municipal y provincial repasaron los trabajos realizados en distintos sectores de la ciudad y la región.

Uno de los puntos centrales fue el mantenimiento y la limpieza de canales troncales y zanjones, una tarea considerada clave para mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje ante períodos de precipitaciones intensas.

Además, se informó que la obra de estabilización y protección del terraplén en la zona del aliviador Garello presenta un avance cercano al 80%. El objetivo es reducir los riesgos de erosión ante eventuales crecidas y fortalecer la infraestructura de protección.

Las autoridades también advirtieron que las proyecciones meteorológicas oficiales contemplan un escenario de precipitaciones importantes, con continuidad durante los próximos meses y hacia el año próximo.

Por ese motivo, insistieron en la necesidad de mantener el sistema de drenaje urbano y reforzaron un pedido a los vecinos: no sacar los residuos durante las alertas meteorológicas, para evitar la obstrucción de bocas de tormenta y desagües.

Poletti: "Tenemos que llegar a tiempo y no improvisar"

El intendente Juan Pablo Poletti destacó la participación de las instituciones y sostuvo que el objetivo del encuentro fue compartir información oficial y, al mismo tiempo, incorporar el conocimiento que las organizaciones tienen sobre cada barrio.

“Fue una convocatoria conjunta con la Provincia para que las vecinales, instituciones intermedias, universidades y organizaciones tengan de primera mano información oficial de lo que se hizo, lo que estamos haciendo y cómo nos preparamos, escuchando también el conocimiento que ellos tienen del territorio para llegar a tiempo y no improvisar”, expresó.

Poletti también remarcó la importancia de la responsabilidad individual frente a las alertas meteorológicas.

“Sabemos de la solidaridad del santafesino, pero le pedimos su responsabilidad individual. Ante las alertas meteorológicas, pedimos ser generosos y no sacar la basura para evitar que se tapen las bocas de tormenta y se afecte a toda la cuadra”, señaló.

El intendente agregó que, si bien el Estado debe garantizar las acciones de prevención y respuesta, el trabajo conjunto con los vecinos resulta fundamental para reducir las consecuencias de los eventos climáticos.

El avance de las obras y más de 5.000 kilómetros de canales limpiados

Por su parte, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Provincia, Marcos Escajadillo, detalló las tareas realizadas en materia de infraestructura y prevención.

El funcionario destacó el avance de los trabajos en el terraplén de la zona de Garello, donde la estabilización de la base alcanza aproximadamente el 80%.

“Venimos trabajando en escenarios críticos con más de 5.000 kilómetros de canales limpiados en la provincia y mantenemos la vinculación permanente con las autoridades locales para brindar contención y transmitir información oficial clara a la población”, afirmó Escajadillo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la coordinación con los municipios y las organizaciones territoriales será clave para anticiparse a situaciones de emergencia y organizar la asistencia en los sectores que eventualmente puedan verse afectados.

Vecinales e instituciones destacaron la convocatoria

Los representantes de las organizaciones que participaron del encuentro valoraron la posibilidad de acceder a información sobre las obras en marcha, los protocolos de actuación y los mecanismos de coordinación previstos.

Jorge Maya, presidente de la Asociación Vecinal Altos del Valle, señaló que la jornada permitió aclarar dudas y conocer los puntos de encuentro y las tareas que se desarrollan en los canales.

En tanto, Gustavo Palomeque, representante de Scouts de Argentina, destacó la predisposición de los grupos de la ciudad para colaborar ante una eventual contingencia.

Por último, Mónica Caballero, del Banco de Alimentos Santa Fe, resaltó la importancia de que las instituciones sociales sean incorporadas a la planificación, especialmente en lo relacionado con la logística, la asistencia y el trabajo territorial.

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