Alcoholemia, picadas y semáforos en rojo: las multas más altas que rigen en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad ajustó los valores de las infracciones de tránsito. Algunas faltas graves contemplan multas millonarias e inhabilitación para conducir

Desde el pasado 1° de junio, las multas de tránsito en la ciudad de Santa Fe registraron un nuevo aumento tras la actualización del valor de la Unidad Fija (UF) , el índice que se utiliza para calcular las sanciones previstas en el Régimen de Infracciones y Penalidades municipal.

La actualización surge de lo establecido por la Ordenanza N.º 12.943 , sancionada en 2024, que determina que cada UF equivale al valor de un litro de nafta súper de YPF en el surtidor del Automóvil Club Argentino (ACA) de Santa Fe. Además, la normativa faculta al Ejecutivo municipal a realizar ajustes bimestrales de ese valor.

Con esta modificación, algunas de las infracciones más comunes y también las más graves registraron importantes incrementos.

Valor Multas al 1 de junio Los nuevos valores de las multas en la ciudad de Santa Fe gentileza

Las multas más altas en Santa Fe

Entre las sanciones más severas figuran las relacionadas con la conducción bajo efectos del alcohol o drogas, las maniobras peligrosas y el incumplimiento de señales de tránsito.

Alcoholemia o narcolemia positiva

La multa por conducir con alcoholemia o narcolemia positiva oscila entre las 190 UF y las 2.000 UF, lo que representa montos que van desde $396.530 hasta $4.174.000. Además, puede aplicarse una inhabilitación para conducir de hasta 365 días.

Cruzar un semáforo en rojo

No respetar la luz roja de un semáforo o las indicaciones de los agentes de tránsito puede costar entre 190 UF y 1.900 UF, equivalentes a $396.530 y $3.965.300, respectivamente.

Picadas o carreras ilegales

Las denominadas "picadas" continúan siendo una de las faltas más castigadas. Las multas van desde 2.500 UF hasta 8.000 UF, es decir, entre $5.217.500 y $16.696.000. A ello se suma una inhabilitación para conducir de entre uno y dos años.

Cuánto cuestan las infracciones más comunes

Las sanciones también aumentaron para conductas habituales que suelen generar actas de infracción en la ciudad.

Estacionamiento medido sin registrar

Quienes estacionen en las dársenas del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) sin registrar correctamente el vehículo deberán afrontar una multa de 11 UF, equivalente a $22.957.

Mal estacionamiento

Estacionar en doble fila, sobre la vereda, en contramano, frente a garajes o en lugares prohibidos puede derivar en multas que van desde 15 UF ($31.305) hasta 150 UF ($313.050).

Circular en moto sin casco

La falta de uso del casco reglamentario, tanto por parte del conductor como del acompañante, se sanciona con multas de entre 50 UF y 500 UF, es decir, entre $104.350 y $1.043.500. También puede aplicarse una inhabilitación de hasta 60 días.

No usar cinturón de seguridad

La obligación alcanza a conductores y acompañantes. La multa por no llevar colocado el cinturón de seguridad va desde $104.350 hasta $1.043.500, además de la posibilidad de una inhabilitación temporal.

Usar el celular mientras se conduce

Manipular el teléfono celular al volante sin sistema de manos libres también figura entre las infracciones más sancionadas. En estos casos, las multas oscilan entre 50 UF y 500 UF, equivalentes a $104.350 y $1.043.500, respectivamente, con posibilidad de inhabilitación de hasta 60 días.

Cómo se calculan las multas en Santa Fe

El sistema de Unidad Fija (UF) busca mantener actualizados los montos de las sanciones de tránsito de acuerdo con la evolución de los precios de los combustibles. De esta manera, cada ajuste en el valor de referencia impacta automáticamente en el costo de las multas que deben afrontar los infractores.

Con la nueva actualización, las autoridades municipales apuntan a reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y desalentar conductas que ponen en riesgo la seguridad vial en las calles de la capital provincial.

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