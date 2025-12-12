Alerta alimentaria de Assal: prohíben en Santa Fe la comercialización de un producto clave

La Assal emitió el alerta y ordenó la inmediata prohibición de tenencia, transporte y venta del producto alimenticio en todo el territorio provincial

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) lanzó la alerta alimentaria N.º 13/2025, estableciendo la prohibición total de un producto que circula en la provincia. La medida implica la restricción inmediata de su tenencia, transporte, comercialización y exposición, buscando evitar riesgos potenciales para los consumidores.

A través de la Alerta Alimentaria Nº13/2025, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, del siguiente producto alimenticio:

Producto: Aceite de Oliva

Marca: Tierra de Oliva

Razón Social: Los Juárez

Domicilio: Chamical - La Rioja

RNE 12-310897 (inexistente)

RNPA 12-301246 (inexistente)

Como asimismo todo otro producto alimenticio en el que se indique el RNE y/o RNPA antes indicado.

El motivo de la medida de Assal es que el producto se encuentra falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser así un producto ilegal.

La Agencia verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente; que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria; y que esa información sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos garantizando la salud de todos.