Alerta alimentaria de Assal: prohíben en Santa Fe la comercialización de un producto clave

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) lanzó la alerta alimentaria N.º 13/2025, estableciendo la prohibición total de un producto que circula en la provincia. La medida implica la restricción inmediata de su tenencia, transporte, comercialización y exposición, buscando evitar riesgos potenciales para los consumidores.
A través de la Alerta Alimentaria Nº13/2025, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, del siguiente producto alimenticio:
- Producto: Aceite de Oliva
- Marca: Tierra de Oliva
- Razón Social: Los Juárez
- Domicilio: Chamical - La Rioja
- RNE 12-310897 (inexistente)
- RNPA 12-301246 (inexistente)
Como asimismo todo otro producto alimenticio en el que se indique el RNE y/o RNPA antes indicado.
El motivo de la medida de Assal es que el producto se encuentra falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser así un producto ilegal.
La Assal cuida la salud de los santafesinos
La Agencia verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente; que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria; y que esa información sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos garantizando la salud de todos.