Alerta alimentaria de Assal: prohíben en Santa Fe la comercialización de un producto clave

La Assal emitió el alerta y ordenó la inmediata prohibición de tenencia, transporte y venta del producto alimenticio en todo el territorio provincial

12 de diciembre 2025 · 10:01hs
El aceite Tierra de Oliva

El aceite Tierra de Oliva, prohibido por Assal en Santa Fe

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) lanzó la alerta alimentaria N.º 13/2025, estableciendo la prohibición total de un producto que circula en la provincia. La medida implica la restricción inmediata de su tenencia, transporte, comercialización y exposición, buscando evitar riesgos potenciales para los consumidores.

aceite de oliva Assal Santa Fe producto alimenticio1

A través de la Alerta Alimentaria Nº13/2025, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, del siguiente producto alimenticio:

  • Producto: Aceite de Oliva
  • Marca: Tierra de Oliva
  • Razón Social: Los Juárez
  • Domicilio: Chamical - La Rioja
  • RNE 12-310897 (inexistente)
  • RNPA 12-301246 (inexistente)

Como asimismo todo otro producto alimenticio en el que se indique el RNE y/o RNPA antes indicado.

El motivo de la medida de Assal es que el producto se encuentra falsamente rotulado al exhibir en el rótulo un número de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser así un producto ilegal.

aceite de oliva Assal Santa Fe producto alimenticio2

La Assal cuida la salud de los santafesinos

La Agencia verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente; que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria; y que esa información sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos garantizando la salud de todos.

Assal Santa Fe producto alimenticio Aceite de Oliva
