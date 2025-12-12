El turnero ya está habilitado desde el 1° de diciembre, sin embargo, a partir del próximo lunes será necesario sacar un turno web para poder gestionar los trámites en el organismo municipal.

Desde el lunes 15 el Tribunal de Faltas atenderá únicamente con turnos web

El Tribunal de Faltas de la ciudad de Santa Fe informa que desde el lunes 15 de diciembre, la atención al público se realizará exclusivamente mediante turnos solicitados por la web. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:30 a 17, y las guardias de los sábados y feriados son funcionan de 8 a 16. La Caja Recaudadora funcionará en los mismos horarios para facilitar la gestión integral de los trámites.

Los turnos pueden gestionarse a través de las siguientes vías:

Oficina Virtual de la Municipalidad de Santa Fe: https://goo.su/1vqzgTv

Sitio web oficial de la Municipalidad: www.santafeciudad.gov.ar, accediendo al botón “Turnos Tribunal de Faltas”

Podrán presentarse sin turno únicamente los siguientes casos:

Vehículos retenidos dentro de las últimas 72 horas.

Audiencias programadas para el día en curso.

En estas situaciones, los interesados podrán acudir directamente al Tribunal sin gestionar turno previo.

Para el resto de los trámites —incluyendo liquidación y/o audiencias por actas labradas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV)— será obligatorio contar con un turno solicitado vía web.

Recordamos que el Tribunal de Faltas está ubicado en calle San Luis 3078 y permanece cerrado los días domingos, 1 de mayo, Día del Trabajador Municipal, 25 de diciembre y 1 de enero.