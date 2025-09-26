Plan de iluminación: en seis meses se encendieron 13.672 luces que estaban fuera de funcionamiento

Así lo informaron desde el Ejecutivo municipal. El intendente recibió a los 17 concejales de la ciudad y les mostró un informe detallado del Plan de Iluminación

Este viernes, el intendente Juan Pablo Poletti recibió a la presidenta del Concejo Municipal Adriana “Chuchi” Molina y a los 17 concejales que integran el cuerpo legislativo local. En la reunión, les presentó el informe de la primera y segunda etapa del Plan de Iluminación .

El Plan de Iluminación comenzó en enero y se extendió hasta junio inclusive. El informe muestra que, en ese período, se logró el encendido de 13.672 luces que estaban fuera de funcionamiento por distintos motivos. En la segunda etapa, el intendente les detalló la atención de reclamos de vecinos que se realiza con una respuesta de 48 horas, como prevé el pliego.

Informe de iluminación en la ciudad

“Vamos a mandar el informe de luminarias correspondiente a los 6 meses y, antes de hacerlo, nos pareció correcto poder informarles cara a cara a los concejales. Lo vamos a enviar para que cada uno lo pueda estudiar y, si es necesario, irá alguien del Ejecutivo a evacuar las dudas. Así que lo que hicimos fue mostrarles los números y contestar las preguntas más concretas”, dijo el intendente tras la reunión.

Luego, Poletti contó que el informe muestra que se cambiaron más de 13.000 luminarias en el primer tiempo, con un porcentaje de resolución de reclamos a las 48 horas en el mes de julio y agosto, que varía entre 95% y 97%. “Necesitamos que el vecino que vea la luz apagada llame al 0800 777 5000 y, a las 7 de la mañana del día siguiente, se le pasa a la empresa que, a partir de ahí, tiene 48 horas para resolverlo. Hay un detalle más fino que cada concejal podrá leer y, si necesitan más información, se las vamos a dar”, dijo el mandatario local.

Jura de la Constitución de Santa Fe

Luego de mostrarles el informe de luminarias, el intendente Poletti y Adriana Molina le dieron detalles a todos los concejales sobre el acto de jura de la Constitución que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en el Museo de la Constitución.

“Cuando terminó la reforma y se juró la nueva Constitución provincial en el acto en la Legislatura, ese mismo lunes convoqué a la presidenta del Concejo, Chuchi Molina. Nos reunimos, dialogamos, y nos pusimos de acuerdo en organizar en forma conjunta el acto de jura de la Constitución a nivel local y nos pareció correcto invitar a los 17 concejales y poder contarles esta organización”, dijo el intendente.

Molina sumó: “La Constitución del 25 tiene 22 disposiciones transitorias y, en la segunda, lo primero que dice es que tenemos 30 días para hacer la jura de la nueva Constitución. Lo primero que nos planteamos con el intendente es que hagamos un acto ciudadano, no sólo político, sino que vamos a invitar escuelas e instituciones para que juremos esta Constitución. Luego, el intendente en diálogo con el Concejo y con otras organizaciones e instituciones, tiene que comenzar mecanismos de participación y de diálogo para ir avanzando hacia la autonomía”.