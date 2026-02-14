Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo vigente por tormentas, desde la mañana del domingo hasta la mañana del lunes (24 horas), que abracan los departamentos La Capital , San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. Según el informe del organismo "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL informa que para la ciudad de Santa Fe se prevé que para este sábado las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, con se observa que en los niveles altos de la troposfera se mantiene cierto aporte de aire cálido desde el oeste, esta mejoría no esta tan significativa y con la configuración general de las masas de aire que se esperan que desde la tarde de la jornada de hoy, las condiciones comiencen a inestabilizarse, con la probabilidad de que se generen algunas lluvias débiles a moderadas, no descartándose la ocurrencia de eventos aislados de mayor intensidad.

Domingo con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 23° y máxima 31°. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/noreste hacia la tarde.

En tanto para el lunes se espera una jornada con cielo cubierto a mayormente nublado con condiciones inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 23° y máxima 32°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, martes con cielo nublado a con alguna nubosidad variable por momentos y con condiciones inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 21° y suave ascenso de las máximas, 34°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

