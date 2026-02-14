Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

El SMN anticipa precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas y tormentas aisladas que podrían ser localmente fuertes

14 de febrero 2026 · 16:33hs
Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo vigente por tormentas, desde la mañana del domingo hasta la mañana del lunes (24 horas), que abracan los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. Según el informe del organismo "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

Pronóstico extendido

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL informa que para la ciudad de Santa Fe se prevé que para este sábado las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, con se observa que en los niveles altos de la troposfera se mantiene cierto aporte de aire cálido desde el oeste, esta mejoría no esta tan significativa y con la configuración general de las masas de aire que se esperan que desde la tarde de la jornada de hoy, las condiciones comiencen a inestabilizarse, con la probabilidad de que se generen algunas lluvias débiles a moderadas, no descartándose la ocurrencia de eventos aislados de mayor intensidad.

Domingo con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso: mínima 23° y máxima 31°. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/noreste hacia la tarde.

En tanto para el lunes se espera una jornada con cielo cubierto a mayormente nublado con condiciones inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 23° y máxima 32°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, martes con cielo nublado a con alguna nubosidad variable por momentos y con condiciones inestables a relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 21° y suave ascenso de las máximas, 34°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al nor/noreste por momentos.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años

alerta Servicio Meteorológico Nacional Santa Fe
Noticias relacionadas
cardiopatias congenitas: santa fe realizo 150 cirugias en 2025 y casi no derivo pacientes fuera de la provincia

Cardiopatías congénitas: Santa Fe realizó 150 cirugías en 2025 y casi no derivó pacientes fuera de la provincia

multas, trabajo comunitario y arrestos: las sanciones planteadas en la ley para prohibir a los cuidacoches en santa fe

Multas, trabajo comunitario y arrestos: las sanciones planteadas en la ley para prohibir a los cuidacoches en Santa Fe

maximiliano pullaro avalo la media sancion para bajar la edad de punibilidad: lo dijimos siempre

Maximiliano Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Así quedó la votación

Cómo votaron los diputados santafesinos el Régimen Penal Juvenil

Lo último

Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

Último Momento
Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

Alerta amarillo en Santa Fe por tormentas fuertes y hasta 70 mm de lluvia en 24 horas

Ataque a tiros contra la hermana del intendente de: dos mujeres quedaron presas por tentativa de homicidio

Ataque a tiros contra la hermana del intendente de: dos mujeres quedaron presas por tentativa de homicidio

Triple acusación para el exjuez Bailaque: pidieron 10 años de prisión por presunta corrupción

Triple acusación para el exjuez Bailaque: pidieron 10 años de prisión por presunta corrupción

Ovación
Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Colón recibió un fuerte respaldo de Sangre de Campones para la Primera Nacional

Alan Crenz irá en busca del título latino superligero de la FIB

Alan Crenz irá en busca del título latino superligero de la FIB

Capibaras XV midió fuerzas con Los Pumitas en Sauce Viejo

Capibaras XV midió fuerzas con Los Pumitas en Sauce Viejo

La lesión por la que se congeló la llegada de Cetré a Boca

La lesión por la que se congeló la llegada de Cetré a Boca

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe dio batalla pero fue derrotado en Catamarca

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe dio batalla pero fue derrotado en Catamarca

Policiales
Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Le robaron más de $3.000.000 a dos primos que venden verduras a la vera de la ruta 1 en Cayastá

Le robaron más de $3.000.000 a dos primos que venden verduras a la vera de la ruta 1 en Cayastá

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus