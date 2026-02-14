Uno Santa Fe | Santa Fe | sanciones

Multas, trabajo comunitario y arrestos: las sanciones planteadas en la ley para prohibir a los cuidacoches en Santa Fe

Avanza en la Legislatura el tratamiento de la ley provincial que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en toda la provincia.

14 de febrero 2026 · 08:38hs
Multas, trabajo comunitario y arrestos: las sanciones planteadas en la ley para prohibir a los cuidacoches en Santa Fe

Avanza en la Legislatura de Santa Fe el tratamiento de una ley provincial que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio. La iniciativa apunta a superar las limitaciones que hoy presentan las ordenanzas municipales y a darle respaldo legal a la intervención policial con sanciones.

La diputada provincial Ximena García, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, explicó en diálogo con LT 10 que se trabaja en un proyecto consensuado con municipios y legisladores.

Indicó que el objetivo es avanzar “coordinadamente con el intendente Juan Pablo Poletti, el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, y los legisladores de ambas cámaras para lograr un texto unificado que acompañe el pedido del municipio de Santa Fe, de Rosario y del resto de las localidades que viven esta realidad”.

Multas, trabajo comunitario y arrestos

La propuesta prevé la incorporación de sanciones específicas en el Código de Faltas. Sobre ese punto, García detalló: “Queremos que se incorporen sanciones concretas: multas, trabajo comunitario y arrestos con agravantes para los casos de violencia e intimidación”.

La legisladora remarcó que la falta de una ley provincial limita el accionar de las fuerzas de seguridad. “De esa manera, la policía provincial puede actuar porque hay un hecho tipificado. Hoy entran y salen porque solo incumplen una ordenanza”, señaló.

En la misma línea, sostuvo que una norma de alcance provincial fortalecería los operativos conjuntos que ya se realizan. “Una vez que el hecho está tipificado, la policía puede actuar con toda la fuerza de la ley. Hoy hay coordinación entre municipio y provincia, pero no tiene el peso que tendría una normativa provincial”, afirmó.

García aclaró que el texto final no surgirá de un único proyecto, sino de la unificación de distintas iniciativas legislativas. “No se va a utilizar un solo proyecto, sino que vamos a hacer un texto unificado con los que ya existen para que tenga mayor alcance y consenso”, explicó.

Además, confirmó que el tema será tratado de manera prioritaria: “Iniciadas las sesiones ordinarias, va a ser uno de los primeros temas que vamos a abordar”.

Cuidacoches en Santa Fe

La diputada también subrayó que el abordaje no será exclusivamente punitivo.No se trata solamente de prohibir y sancionar, sino de dar una respuesta integral”, sostuvo.

En ese marco, destacó que “Más de 100 cuidacoches hoy están trabajando en cooperativas, cumpliendo horarios y responsabilidades”, y señaló que el proyecto contemplará “la contención laboral, las adicciones y la salud mental, porque estas problemáticas tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad que el Estado no puede ignorar”.

sanciones cuidacoches Santa Fe
