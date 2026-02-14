Cardiopatías congénitas: Santa Fe realizó 150 cirugías en 2025 y casi no derivó pacientes fuera de la provincia

El número de intervenciones creció en los últimos tres años y las derivaciones a Buenos Aires bajaron de cinco a una. El programa provincial se apoya en hospitales de Rosario y Santa Fe y sumó tecnología de alta complejidad

En el marco del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas , el ministerio de Salud de Santa Fe informó que durante 2025 se realizaron 150 cirugías en pacientes con malformaciones cardíacas , consolidando el fortalecimiento del programa provincial y reduciendo al mínimo las derivaciones fuera del territorio santafesino.

Según los datos oficiales, los procedimientos pasaron de 140 en 2023 a 144 en 2024 y a 150 en 2025. Del total del último año, 76 fueron cirugías a cielo abierto y 74 intervenciones por hemodinamia. En paralelo, las derivaciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajaron de cinco en 2023 a una sola en 2025.

Las intervenciones se realizan en los hospitales José María Cullen y de Niños “Dr. Orlando Alassia”, en la ciudad de Santa Fe, y en el Hospital Provincial del Centenario y el Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”, en Rosario, a través del Programa de Cardiopatías Congénitas.

Más capacidad resolutiva y menos traslados

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que el objetivo de la política sanitaria es garantizar el acceso a tratamientos de alta complejidad sin importar el lugar de residencia. En ese marco, también se registró un aumento en cirugías cardíacas en adultos, que pasaron de tres en 2023 y 2024 a nueve en 2025.

Uno de los hitos fue la puesta en funcionamiento del angiógrafo digital Philips Azurion 5 en el Hospital Alassia, que permitió ampliar la capacidad de intervención y evitar traslados para estudios y recuperaciones. Desde su instalación se realizaron 20 procedimientos y se incrementaron las interconsultas multidisciplinarias.

El equipo médico trabaja además de manera itinerante, para acercar la atención a las familias, con el acompañamiento de la Fundación de Cardiopatías Congénitas.

“Ahora puede hacer una vida normal”

Nereo, un niño con coartación de aorta, fue uno de los pacientes intervenidos en 2025. Su madre, Joana Ochstadt, recordó que la posibilidad de operarlo en la provincia cambió el rumbo del tratamiento. “Fue una gran noticia saber que mi hijo podía operarse en un hospital de Santa Fe”, señaló.

El niño fue sometido a un procedimiento combinado de cateterismo y cirugía, recibió el alta a las 48 horas y pudo retomar actividades cotidianas como andar en bicicleta. “Hasta esta cirugía no tenía una buena calidad de vida. Ahora hace una vida normal”, contó su madre, que destacó el acompañamiento del equipo médico y la posibilidad de no tener que viajar a otra provincia para controles.

Formación y cirugías de alta complejidad en Santa Fe

El programa provincial también incluye formación continua del personal médico y cirugías complejas junto a especialistas de la Ciudad de Buenos Aires. En 2025, el Hospital Cullen realizó la primera cirugía de Ross en un adolescente de 17 años, una técnica que reemplaza la válvula aórtica con la válvula pulmonar del propio paciente, lo que evita anticoagulación crónica y permite que la válvula crezca con el paciente.

Las cardiopatías congénitas son la principal causa de mortalidad entre las malformaciones congénitas y tienen una incidencia estimada de entre 10 y 12 casos por cada mil nacidos vivos.