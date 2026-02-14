Uno Santa Fe | Unión | Unión

El arco en cero, el punto de apoyo de Unión en este irregular inicio

Unión encuentra en el arco en cero su principal respaldo en este arranque irregular del Apertura, aún cuando los resultados todavía no acompañan del todo

14 de febrero 2026 · 18:29hs
El arco en cero, el punto de apoyo de Unión en este irregular inicio

En medio de un arranque irregular, Unión empieza a construir una certeza: mantener el arco en cero se volvió su principal fortaleza. Un valor que el cuerpo técnico de Leonardo Madelón y los propios jugadores destacan puertas adentro, más allá de que los números todavía no reflejen todo lo que el equipo produce.

El empate sin goles ante San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, dejó sensaciones encontradas. Por un lado, la bronca lógica por no haber podido traducir en el marcador una marcada superioridad futbolística; por el otro, la satisfacción de seguir mostrando competitividad y solidez defensiva. Esta vez, simplemente, faltó el gol.

Uni&oacute;n fue una m&aacute;quina de errar ante San Lorenzo.

Unión fue una máquina de errar ante San Lorenzo.

Cerrar el arco, la actual premisa de Unión

No es un dato menor que el Tate haya vuelto a cerrar su arco como local por tercer partido consecutivo. En un torneo donde cada detalle cuenta, la seguridad defensiva aparece como una base firme sobre la cual construir. Madelón lo remarca y el plantel lo asume: sostener el cero propio es clave para crecer en confianza y seguir sumando.

El contraste aparece cuando se analiza el rendimiento fuera de casa, donde a Unión le está costando más. Hasta aquí, el balance marca cinco puntos sobre 15 posibles, un registro escaso para las expectativas iniciales. Sin embargo, lejos de generar inquietud interna, el diagnóstico es claro: las respuestas futbolísticas están, el funcionamiento acompaña y los resultados terminarán llegando.

Con el arco bien custodiado por Matías Mansilla y un equipo que compite, Unión se aferra a esa premisa como su principal respaldo en este inicio de camino. La solidez ya es una realidad; el desafío ahora pasa por afinar la puntería para que el rendimiento también se traduzca en victorias.

