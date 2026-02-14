Uno Santa Fe | Ovación | Alan Crenz

Alan Crenz irá en busca del título latino superligero de la FIB

En el comienzo del ciclo La Leyenda Continúa, en el estadio de la Federación Argentina de Box, Alan Crenz se medirá con el mexicano Víctor Quezada.

14 de febrero 2026 · 09:40hs
Alan Crenz peleará en la FAB por el título latino superligero de la FIB.

El púgil del Club Atlético Colón dio en la balanza 62.000 kg y está listo para dar batalla.

Tras haber cumplimentado el habitual pesaje, el Rusito Alan Crenz tiene todo listo para pelear esta noche frente al mexicano Víctor Quezada por el título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encuentra vacante. El santafesino de Santo Tomé, representante del Club Atlético Colón y entrenado por Carlos Lemos, buscará posicionarse en el ranking mundial FIB tras un 2025 con rodaje internacional.

Alan Crenz va por un nuevo cinturón

Una nueva temporada del ciclo boxístico "La Leyenda Continúa" abre este sábado en el Estadio FAB, Castro Barros 75, y en esta primera cita el protagonista central será Alan "El Rusito" Crenz (16-2-0, 15KOs). El noqueador santafesino de Santo Tomé tendrá la chance de buscar el título latino superligero FIB, que se encuentra vacante, ante el mexicano de Aguascaliente Víctor "Zurdito" Quezada (8-4-3, 6 KO), un hueso duro de roer.

Con 25 años, Crenz llega con un récord profesional de 16 victorias (15 por KO) y 2 derrotas, consolidado como uno de los noqueadores más peligrosos del país. Fue campeón mundial juvenil OMB en 2023 y participó en el Grand Prix del CMB en Arabia Saudita, donde cayó ante el colombiano Carlos Utria, quien luego se consagraría campeón.

Luego de una gran actuación en el Torneo Grand Prix del CMB, el argentino ex campeón mundial juvenil intentará ubicarse nuevamente en los primeros planos del ranking mundial con el objetivo de tener una chance internacional.

En el pesaje, el púgil de Colón de Santa Fe, dio en la balanza 62.000 kg, mientras que su contrincante Quezada acusó 63.400. En su última presentación en el país, el Rusito venció por la vía rápida a Pablo Marcos Villafañe y ahora afronta una oportunidad clave en su carrera.

Alan es hijo de César David "Ruso" Crenz, excampeón argentino, quien tuvo una carrera profesional con récord de 23 victorias (16 por KO) y 16 derrotas, enfrentando incluso rivales internacionales en Alemania y Ucrania.

Mientras tanto, dentro de la agenda de peleas complementarias, habrá un explosivo cruce entre rankeados nacionales de la división pluma, con el invicto chubutense Dylan "El Distinto" Navarro (8-0-0, 6 KO), y el porteño Miguel Chilaver (4-4-1, 2 KO), a seis rounds. Además se dará un cruce de invictos, a cuatro rounds en peso pluma, entre el talentoso platense, Diego "El Cirujano" Roldán (3-0-0, 2 KO), y el misionero radicado en Hurlingham, Félix Escurra (1-0-1).

Cardiopatías congénitas: Santa Fe realizó 150 cirugías en 2025 y casi no derivó pacientes fuera de la provincia

Rosario: luego de una persecución policial apresaron al hijo del narco El Pollo Vinardi luego de un enfrentamiento a tiros

Colón inicia la temporada ante Deportivo Madryn y analiza el historial con Pablo Giménez

Cardiopatías congénitas: Santa Fe realizó 150 cirugías en 2025 y casi no derivó pacientes fuera de la provincia

Rosario: luego de una persecución policial apresaron al hijo del narco El Pollo Vinardi luego de un enfrentamiento a tiros

Colón inicia la temporada ante Deportivo Madryn y analiza el historial con Pablo Giménez

Colón y Deportivo Madryn, duelo con equilibrio estadístico

Central Norte cayó en el debut y se enfoca en Colón

Unión firmó un cordobazo épico ante Instituto en el Sandrín

Alan Crenz irá en busca del título latino superligero de la FIB

Capibaras XV midió fuerzas con Los Pumitas en Sauce Viejo

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe dio batalla pero fue derrotado en Catamarca

Las Leonas vencieron con contundencia a Australia en Hobart

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

