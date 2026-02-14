Alan Crenz irá en busca del título latino superligero de la FIB

En el comienzo del ciclo La Leyenda Continúa, en el estadio de la Federación Argentina de Box, Alan Crenz se medirá con el mexicano Víctor Quezada.

El púgil del Club Atlético Colón dio en la balanza 62.000 kg y está listo para dar batalla.

Alan Crenz peleará en la FAB por el título latino superligero de la FIB.

Tras haber cumplimentado el habitual pesaje, el Rusito Alan Crenz tiene todo listo para pelear esta noche frente al mexicano Víctor Quezada por el título latino superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encuentra vacante. El santafesino de Santo Tomé, representante del Club Atlético Colón y entrenado por Carlos Lemos, buscará posicionarse en el ranking mundial FIB tras un 2025 con rodaje internacional.

Una nueva temporada del ciclo boxístico "La Leyenda Continúa" abre este sábado en el Estadio FAB, Castro Barros 75, y en esta primera cita el protagonista central será Alan "El Rusito" Crenz (16-2-0, 15KOs). El noqueador santafesino de Santo Tomé tendrá la chance de buscar el título latino superligero FIB, que se encuentra vacante, ante el mexicano de Aguascaliente Víctor "Zurdito" Quezada (8-4-3, 6 KO), un hueso duro de roer.

Con 25 años, Crenz llega con un récord profesional de 16 victorias (15 por KO) y 2 derrotas, consolidado como uno de los noqueadores más peligrosos del país. Fue campeón mundial juvenil OMB en 2023 y participó en el Grand Prix del CMB en Arabia Saudita, donde cayó ante el colombiano Carlos Utria, quien luego se consagraría campeón.

Luego de una gran actuación en el Torneo Grand Prix del CMB, el argentino ex campeón mundial juvenil intentará ubicarse nuevamente en los primeros planos del ranking mundial con el objetivo de tener una chance internacional.

En el pesaje, el púgil de Colón de Santa Fe, dio en la balanza 62.000 kg, mientras que su contrincante Quezada acusó 63.400. En su última presentación en el país, el Rusito venció por la vía rápida a Pablo Marcos Villafañe y ahora afronta una oportunidad clave en su carrera.

Alan es hijo de César David "Ruso" Crenz, excampeón argentino, quien tuvo una carrera profesional con récord de 23 victorias (16 por KO) y 16 derrotas, enfrentando incluso rivales internacionales en Alemania y Ucrania.

Mientras tanto, dentro de la agenda de peleas complementarias, habrá un explosivo cruce entre rankeados nacionales de la división pluma, con el invicto chubutense Dylan "El Distinto" Navarro (8-0-0, 6 KO), y el porteño Miguel Chilaver (4-4-1, 2 KO), a seis rounds. Además se dará un cruce de invictos, a cuatro rounds en peso pluma, entre el talentoso platense, Diego "El Cirujano" Roldán (3-0-0, 2 KO), y el misionero radicado en Hurlingham, Félix Escurra (1-0-1).