Un trabajador tuvo que buscar refugio en una escuela, porque el dueño de una camioneta le disparó al sostener que el trabajador ensuciaba su vehículo con sus tareas

Terminó preso por dispararle a un trabajador y le incautaron un arma de guerra y una camioneta blanca

Este viernes, después de las 14, en calle Valentín Alsina al 8800 , en el barrio Nueva Esperanza , en el norte de la capital santafesina, un operario de mantenimiento realizaba sus tareas cuando un hombre se le acercó y le recriminó que estaba ensuciando su camioneta blanca . Tras esa discusión inicial, el sujeto se retiró del lugar.

Minutos después regresó y, de manera sorpresiva, extrajo un arma de fuego y le disparó al trabajador. El operario, aterrorizado , buscó refugio en el interior de la Escuela N° 1336 “Combate del Quebracho” . El hecho fue advertido por vecinos, quienes denunciaron la situación. Finalmente, agentes policiales lograron aprehender al agresor . Le secuestraron una camioneta y una pistola calibre 9 milímetros , con olor a pólvora, considerada arma de guerra .

Denuncia

Los vecinos que escucharon la deflagración del disparo salieron a la calle y vieron al operario correr desesperado hasta ingresar al edificio escolar. Fueron ellos quienes dieron aviso a la Central de Emergencias 911.

Minutos más tarde arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico de la capital, quienes dialogaron con la víctima. El trabajador relató que se refugió en la escuela “porque tenía miedo de que el dueño de la camioneta lo matara”.

Operativo de búsqueda

Con los datos aportados sobre el vehículo cuyo conductor había escapado, los policías montaron un operativo cerrojo y lograron interceptarlo a unos 400 metros de Valentín Alsina al 8800.

Allí hicieron descender al conductor, identificado como A. E. C., de 33 años, con domicilio en el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Durante el procedimiento le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, en buenas condiciones de conservación y funcionamiento, con evidente olor a pólvora, tratándose de un arma de guerra.

El hombre fue aprehendido, mientras que el arma y la camioneta quedaron secuestradas. Todo el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 8ª de Santa Fe, sede de la Estación Policial Norte (EPN).

En el lugar donde se consumó la agresión, los efectivos preservaron la escena hasta la llegada de los peritos criminalísticos. Además, identificaron a testigos entre los vecinos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado el ataque.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, que sea debidamente identificado y que se le forme causa como presunto autor de portación indebida de arma de fuego de guerra, amenazas calificadas y abuso de arma.

El vehículo y el arma secuestrados quedaron bajo cadena de custodia. En tanto, agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes correspondientes y secuestraron una vaina servida calibre 9 milímetros en el lugar del ataque.

• LEER MÁS: Tiene 17 años y cayó preso por asesinar con un balazo a un pibe de su edad en Barrio Ceferino Namuncurá