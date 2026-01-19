Un informe del CEPA revela que la industria manufacturera fue el sector más golpeado por la pérdida de puestos de trabajo. Si bien cerraron mayoritariamente pymes, las grandes empresas concentraron el 40% de los despidos.

Alerta laboral en Santa Fe: la provincia perdió más de 15.000 puestos de trabajo y 2.200 empresas en dos años.

En Santa Fe cayeron 2.276 empleadores y 15.128 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Así lo señaló un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Mientras la mayor cantidad de establecimientos que se dieron de baja pertenecían al sector de transporte y almacenamiento, la industria fue la que registró mayor pérdida en el número de trabajadores . Casi la totalidad de las empresas que dejaron de operar tenian menos de 500 operarios registrados pero más del 60% de los empleos perdidos fueron en las undides de mayor tamaño.

El Cepa informó que la cantidad de empleadores con trabajadores registrados era de 50.674 en noviembre de 2023 y pasó a 48.398 en octubre pasado. En términos relativos la contracción fue de 4,5%. El sector más afectado fue el de servicio de transporte y almacenamiento (-17%), seguido de servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-14,9%), construcción (-7,3%), servicios profesionales, científicos y técnicos (-6,7%) y servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-6,4%).

En términos absolutos, transporte y almacenamiento perdió 1.068 empleadores, seguido por la Industria manufacturera, con 273, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una baja de 239. Servicios profesionales, científicos y técnicos perdió 166 y construcción 143.

Menos trabajadores

En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados se redujo 2,4%, al pasar de 632.761 en noviembre de 2023 a 617.633 en octubre de 2025.

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue la industria manufacturera, que perdió 7.313 puestos entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Le siguió servicio de transporte y almacenamiento, con 4.440 puestos perdidos. También registraron caídas significativas los sectores de enseñanza, con una reducción de 1.745 trabajadores en el mismo período y la construcción, con una pérdida de 1.509 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue servicio de transporte y almacenamiento (-11%), servicios de alojamiento y servicios de comida (-10,3%) y explotación de minas y canteras (-7,1%).

Grandes y chicos

Por tamaño, casi el 100% de los empleadores que cayeron en los primeros 23 meses de la gestión de Milei ocupaban a menos de 500 trabajadores. fueron , son empleadores de hasta 500 trabajadores/as, que concentran el 100% de la caída (2.277 casos menos). Apenas un caso es el de una unidad más grande.

La pérdida de empleo registrado, en cambio, está algo más repartida: el 61,3% del total (equivalente a 9.270 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores/as. Mientras que el 38,7% se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (-5.858 casos)

En términos porcentuales, los primeros redujeron su personal en 4% y los segundos en 1,9%.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.