Uno Santa Fe | Santa Fe | Jeremías Monzón

Alerta Sofía: buscan intensamente a Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años desaparecido en Santo Tomé

Se trata de Jeremías Monzón, de 15 años. La última vez que lo vieron salía de su casa en bicicleta para ir a visitar a su novia a la ciudad de Santa Fe.

21 de diciembre 2025 · 18:34hs
Jeremías Monzón. Buscan desesperadamente a un adolescente desaparecido en Santo Tomé 

Jeremías Monzón. Buscan desesperadamente a un adolescente desaparecido en Santo Tomé 

La desaparición de Jeremías Monzón, de 15 años, mantiene en vilo a toda la provincia. Tras perderse el rastro del menor el pasado jueves por la tarde, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, un protocolo de emergencia que se reserva para casos de menores de edad cuya integridad física podría estar en alto riesgo.

El rastro perdido Jeremías salió de su hogar con el objetivo de visitar a su novia en la ciudad de Santa Fe. Para ello, se desplazaba en su bicicleta. Sin embargo, el joven nunca llegó a destino y las alarmas se encendieron cuando pasaron las horas sin noticias suyas.

La investigación cuenta con un dato clave aportado por su madre: la tarjeta SUBE del adolescente no registra actividad reciente. El último movimiento del plástico data del martes 16 de abril, lo que confirmaría que Jeremías no utilizó el transporte público para cruzar el puente hacia la capital provincial, y tampoco hay registros de que lo haya hecho en su bicicleta.

Ante la falta de avances concretos, la familia y allegados del joven decidieron trasladar el reclamo a las calles. Convocaron a una marcha para este lunes a las 18, concentrándose en el punto conocido como las "cinco esquinas", con el fin de visibilizar la búsqueda y exigir celeridad a las autoridades.

Información para colaborar

La Justicia solicita a cualquier persona que pueda haber visto a Jeremías o tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con el 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser vital para la activación de los rastrillajes.

Para colaborar con información sobre su paradero, los vecinos podrán comunicarse al teléfono: 342 – 4394242.

¿Qué es la Alerta Sofía?

Es un sistema de alerta de emergencia rápida que difunde de manera inmediata la imagen e información del niño o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masivos y redes sociales para potenciar la búsqueda ciudadana.

Jeremías Monzón Alerta Sofía desaparecido Santo Tomé información
Noticias relacionadas
Volvió el conflicto en Lácteos Verónica: todas sus plantas de Santa Fe paralizadas por incumplimientos salariales

Volvió el conflicto en Lácteos Verónica: todas sus plantas de Santa Fe paralizadas por incumplimientos salariales

un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que suena encontrarse con leo messi

Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

¿mesa adentro o mesa afuera? que dice el pronostico para navidad en santa fe y la region con un dato clave

¿Mesa adentro o mesa afuera? Qué dice el pronóstico para Navidad en Santa Fe y la región con un dato clave

el descarrilamiento del belgrano cargas vuelve a poner en foco la obra inconclusa de la circunvalar santa fe

El descarrilamiento del Belgrano Cargas vuelve a poner en foco la obra inconclusa de la Circunvalar Santa Fe

Lo último

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Un Google para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Un "Google" para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Último Momento
Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Un Google para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Un "Google" para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

Ovación
Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio