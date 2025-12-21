Alerta Sofía: buscan intensamente a Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años desaparecido en Santo Tomé

Se trata de Jeremías Monzón, de 15 años. La última vez que lo vieron salía de su casa en bicicleta para ir a visitar a su novia a la ciudad de Santa Fe.

La desaparición de Jeremías Monzón , de 15 años, mantiene en vilo a toda la provincia. Tras perderse el rastro del menor el pasado jueves por la tarde, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía , un protocolo de emergencia que se reserva para casos de menores de edad cuya integridad física podría estar en alto riesgo.

El rastro perdido Jeremías salió de su hogar con el objetivo de visitar a su novia en la ciudad de Santa Fe. Para ello, se desplazaba en su bicicleta. Sin embargo, el joven nunca llegó a destino y las alarmas se encendieron cuando pasaron las horas sin noticias suyas.

La investigación cuenta con un dato clave aportado por su madre: la tarjeta SUBE del adolescente no registra actividad reciente. El último movimiento del plástico data del martes 16 de abril, lo que confirmaría que Jeremías no utilizó el transporte público para cruzar el puente hacia la capital provincial, y tampoco hay registros de que lo haya hecho en su bicicleta.

Ante la falta de avances concretos, la familia y allegados del joven decidieron trasladar el reclamo a las calles. Convocaron a una marcha para este lunes a las 18, concentrándose en el punto conocido como las "cinco esquinas", con el fin de visibilizar la búsqueda y exigir celeridad a las autoridades.

Información para colaborar

La Justicia solicita a cualquier persona que pueda haber visto a Jeremías o tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con el 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser vital para la activación de los rastrillajes.

Para colaborar con información sobre su paradero, los vecinos podrán comunicarse al teléfono: 342 – 4394242.

¿Qué es la Alerta Sofía?

Es un sistema de alerta de emergencia rápida que difunde de manera inmediata la imagen e información del niño o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masivos y redes sociales para potenciar la búsqueda ciudadana.