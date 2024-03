Almaceneros y kiosqueros de Santa Fe sufren la caída de las ventas: se mudan, reducen personal u optan por reconvertir su negocio

Al respecto, señaló que el comercio de cercanía hoy es un “comercio de subsistencia” y detalló que muchos optan por el cierre definitivo o la reconversión de su negocio. En lo que respecta a alquileres, cada vez son más los que apuntan a un local de menor costo, en algunos casos trasladándose a casas o garajes. “Empiezan a precarizase”, añadió el referente.

A modo de comparación, tomó como ejemplo a otro rubro, como es el caso de peluqueros, que frente a esta crisis comenzaron a compartir local para dividir gastos, y explicó: "El comercio de cercanía no lo puede hacer".

Y detalló: "Ahora la gente empieza a decir «alquilo una casa, que es un poco más barato, me voy a vivir y trabajo más horas». Es una tragedia económica lo que estamos viviendo. Más allá de las cuestiones políticas”.

En ese sentido, ejemplificó que algunos alquileres pasaron en el último tiempo del orden de los 70 mil pesos a los 230 mil pesos. “En un contexto donde bajó el consumo, bajaron las ventas, subió luz, impuesto, nafta. Tengo que cerrarlo" sentenció.

La necesidad de mudarse de local, también lleva a los emprendedores a vender mobiliario que ya no va a utilizar, llegando incluso a regalar algunos de ellos, a sabiendas de lo que puede tardar conseguir un comprador. “Saben que no lo van a poder vender y tienen la urgencia de mudarse” detalló el almacenero.

LEER MÁS: Desempleo: el Gran Santa Fe es el tercer conglomerado del país con más desocupados

Aumento de tarifas

Otro de los problemas que debe afrontar el sector es la inminente suba de tarifas por la quita de subsidios. Sobre el tema, Mascheroni se lamentó: “Te aumenta la luz, no vendiste lo que venías vendiendo y tenés que cerrar, tenés que tener un empleado menos, dejar de pagar un alquiler”.

Abrupta caída de las ventas

En este contexto, el representante aseguró que la gente compra lo “mínimo e indispensable”. Esto, en contraparte de hábitos de consumo de otros momentos, cuando los clientes “hacían la compra diaria en pequeño volumen en el comercio de cercanía y después hacía una compra programada en los grandes comercios”. Entre los productos que se continúan vendiendo, indicó, aparece el arroz, fideos, yerba, gaseosas, principalmente de segundas y terceras marcas.

Tomando como referencia el chocolate, indicó que, dejando de lado lo que pueda ocurrir en semana santa, donde se puede esperar un consumo por encima de lo habitual; en estos momentos es "algo de consumo de una vez en la semana”. Y recordó: “Antes, la gente bajaba y se compraba un chocolatito dos o tres veces la semana”.

La particularidad de la ciudad de Santa Fe

Frente a la crisis de consumo, Mascheroni afirmó que Santa Fe tiene la particularidad de poseer un alto porcentaje de empleados públicos, lo que permite resolver las crisis económicas de forma distinta. “Históricamente en Santa Fe, al tener un alto porcentaje de empleado público, del uno al diez la gente cobre y tiene otra capacidad de gasto” aseveró.

Por fuera de la ciudad, aseguró que la situación es peor: "En la zona industrial o productiva, están destruidos. Se va a seguir profundizando”.

Una solución a la crisis

Ante la pregunta por una salida a esta crisis de ventas, el almacenero puntualizó que no hay solución económica para el sector, si no hay solución económica para el país: “¿Cómo hacen los quiosqueros para venderle a la gente si la gente no tiene empleo, si la gente no tiene dinero?”.

“Ahora no hay una solución. Y va a ser cada vez peor, ese es el problema. Es un problema de modelo. Va a haber estabilidad económica sin capacidad de consumo” se lamentó.

A nivel nacional, presentaron notas para tratar temas como los aumentos de la luz y solicitaron una reunión con el gobierno nacional., aunque hasta ahora no obtuvieron respuesta.

LEER MÁS: Fuerte caída en el consumo en supermercados de Santa Fe: "Se buscan ofertas y no se ven grandes compras"