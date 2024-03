Fuerte caída en el consumo en supermercados de Santa Fe: "Se buscan ofertas y no se ven grandes compras"

UNO Santa Fe dialogó con Elizabeth Raffin, presidenta de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe (Camsafe), quien sobre el presente de las ventas en los comercios reveló: "En marzo la demanda cayó mucho, en líneas generales fue brusca la caída. Enero y febrero no son muy medibles por la cuestión de que hay mucha gente de vacaciones y demás, pero en marzo ya podemos decir que para nosotros verdaderamente arranca el año en cuanto a ventas y la habitualidad del consumidor".

gondola supermercado precios.jpg Fuerte crecimiento de precios en supermercados de Santa Fe.

Supermercadistas remarcaron que "la baja se nota, tanto en la cantidad de unidades consumidas por el cliente como en la cantidad de veces que va al súper". Desde el sector sostuvieron que "se esperaba un poco más de reactivación luego de enero y febrero, tuvimos el mes de diciembre donde la gente se stockeó de muchas cosas y productos no perecederos por los aumentos de precios, lo cual a nosotros nos corta la continuidad de las ventas de esos productos".

Inflación en supermercados y mayor oferta

Teniendo en cuenta que desde Economía y hasta el mismo presidente de la Nación hicieron hincapié en una desaceleración de la inflación hasta el ritmo de un dígito mensual, desde los supermercados de Santa Fe indicaron que "si bien no se puede decir que bajaron los precios, si hay mayor variedad en ofertas puntuales de distintos productos, por lo que la gente espera y trata de adquirir ese producto en ese momento, pero tampoco es que se lleva para todo el mes".

"Hay productos que no han aumentado en su precio tanto como otras ocasiones y ha sido menor la proporción de incrementos", resaltaron.

productos supermercado gondola lacteos 1.jpg Anticipan fuertes subas en lácteos y una caída del consumo en las próximas semanas José Busiemi/ UNO Santa Fe

No se ve stockeo en supermercados como en 2023

Consultada sobre si se ven changuitos llenos de productos con un fin de stockeo que sirva para luchar contra la inflación que podría venir, la referente de los supermercados locales indicó que "ahora se ve pero no tanto como el año pasado, no es que ahora no tenemos aumentos pero esto no se da en la misma magnitud de la que se dio en 2023. Tenemos otro tipo de oferta, por lo que la gente no se stockea tanto. Hay casos de productos que de la semana pasada a esta bajaron muchos sus precios, por lo que la gente está empezando a notar que viene en caída el consumo y hay más oferta".

En los comercios se hace evidente la utilización de promociones de tarjetas, con días en los que varias de ellas adoptan descuentos que son muy utilizados por los santafesinos. Sobre esto, Raffin indicó que entre estos recursos para obtener descuentos "no se utiliza tanto lo que es Cuota Simple sino promociones que sacan tarjetas bancarias con cuotas sin interés. También la gente va recorriendo y va tratando de captar en donde está el menor precio".

"Hay productos, como las galletitas, que no se puede decir que efectivamente bajaron de precio por una cuestión de que a nosotros los proveedores nos mandan sus listas de costos pero en algunos productos existen descuentos, pero esto no significa que baje el precio del producto en la lista que mandan. La semana próxima puede existir que en lugar del descuento al 50% sobre un producto se baja a un 40%, ese 10% que nos dejan de descontar provoca una corrección en el precio en góndola", describió la presidenta de Camsafe.

"Hace ya unas dos semanas que estos descuentos se vienen manteniendo para nosotros y eso se vuelca al precio del consumidor, no necesariamente se puede afirmar que bajó de precio el producto", expresó la supermercadista.

Productos con más aumentos en supermercados de Santa Fe

Entre las categorías de productos que más aumentaron de precio en el último tiempo, supermercadistas advirtieron que "la parte de productos lácteos ha tenido un fuerte aumento", afirmando que "hay muchos problemas con el abastecimiento de leche y de productos lácteos como ser el dulce de leche, que si se siguen las mediciones se aprecia que es un producto que aumento mucho".

Al respecto del precio de la carne, la supermercadista sostuvo que "la semana pasada hubo aumentos" e informó sobre un acuerdo con el Ministerio de Producción provincial para mantener precios puntuales en algunos cortes de carne.