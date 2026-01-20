Alquileres, estafas y salud: los principales reclamos ante la Defensoría del Pueblo en 2025

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe inició casi 45.000 expedientes durante el año pasado. El asesoramiento jurídico y la defensa del consumidor concentraron la mayor cantidad de consultas

Durante el año 2025 , la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe inició un total de 44.859 expedientes en todo el territorio provincial, reflejando una alta demanda de intervención por parte de la ciudadanía. Desde el organismo aclararon que la cifra no representa la totalidad de las acciones realizadas, ya que cada expediente suele implicar múltiples gestiones , intervenciones y articulaciones, de acuerdo con la complejidad de cada caso.

Del total de actuaciones, 36.483 correspondieron a Atención a la Ciudadanía , lo que representa cerca del 85 % del total , y fueron recepcionadas tanto en las sedes de Rosario y Santa Fe , como en oficinas descentralizadas y a través de acciones territoriales.

Además, se registraron 2.607 actuaciones del Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, 1.055 del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, 1.537 intervenciones de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, 2.035 del Órgano de Revisión de Salud Mental, 385 vinculadas a temas nacionales en articulación con la Defensoría del Pueblo de la Nación y 757 expedientes de gestión interna.

Asesoramiento jurídico y defensa del consumidor, las áreas más consultadas

Dentro de Atención a la Ciudadanía, el Asesoramiento Jurídico fue la temática con mayor cantidad de expedientes, alcanzando 10.853 casos, lo que equivale a casi el 30 % de la atención ciudadana en toda la provincia.

Las consultas estuvieron mayormente vinculadas a alquileres, consorcios, administración de propiedades, conflictos familiares —como separaciones, divorcios y deber alimentario— y temas comerciales, especialmente relacionados con refinanciación de deudas y hostigamiento de cobradores.

Por su parte, la Defensa del Consumidor concentró 8.398 expedientes, representando aproximadamente el 23 % del total. Se destacaron los reclamos por estafas, una problemática en crecimiento, además de conflictos vinculados a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, débitos no autorizados, planes de ahorro, préstamos e incumplimientos contractuales.

Salud, discapacidad y ambiente

El área de Salud, Discapacidad y Ambiente registró 4.534 expedientes en 2025. En materia de salud, las principales intervenciones estuvieron relacionadas con demoras o negativas en la cobertura de tratamientos, medicamentos, estudios y prestaciones, tanto del sistema público como de obras sociales y prepagas.

En Discapacidad, los reclamos más frecuentes estuvieron vinculados al acceso a pensiones, certificados, transporte, apoyos y prestaciones previstas por la normativa vigente.

Servicios públicos, seguridad vial, vivienda y educación

El tópico Servicios Públicos concentró 3.049 expedientes, principalmente por cortes, deficiencias en la prestación, facturación, atención al usuario y consultas sobre subsidios en servicios de energía eléctrica, agua, gas y transporte.

En Seguridad Vial, la Defensoría intervino en 2.421 casos, mayormente relacionados con infracciones, impugnaciones, procedimientos y sanciones.

En materia de Vivienda, se iniciaron 388 expedientes vinculados al acceso a soluciones habitacionales y problemáticas asociadas a programas públicos. En tanto, el área de Educación registró 136 expedientes relacionados con situaciones que afectan los derechos de estudiantes y familias.

Asistencia a víctimas y mediación de conflictos

El Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito atendió 2.607 casos durante 2025, con una fuerte concentración en el ámbito familiar (67 %), seguido por el comunitario (18 %) y el institucional (15 %).

Este espacio brinda orientación, contención y acompañamiento integral a víctimas y testigos de delitos, a través de un abordaje interdisciplinario con profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, y desde una perspectiva de derechos humanos.

En paralelo, el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos tramitó 1.055 expedientes, consolidándose como una herramienta clave para la resolución pacífica de conflictos, promoviendo el diálogo y la construcción de acuerdos como alternativa a la judicialización.

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y salud mental

Durante 2025, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes abordó 1.537 casos nuevos, con intervenciones de asesoramiento, recepción de quejas, monitoreo, investigación y promoción de derechos.

Las actuaciones estuvieron centradas en graves vulneraciones de derechos, como el derecho a la salud, a la convivencia familiar y comunitaria, a la identidad, a la integridad física y a la libertad de tránsito y asociación.

Finalmente, el Órgano de Revisión de Salud Mental intervino en 2.035 expedientes, de los cuales 1.470 correspondieron a personas adultas y 504 a niñas, niños y adolescentes, en el marco de la protección de derechos en el ámbito de la salud mental.

