Alta participación santafesina en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género

Este martes el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) realizará un Encuentro Regional en Santa Fe. Es parte de una acción que se lleva adelante en todo el país para conformar las redes de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad con aquellas personas que se inscribieron en el Registro Nacional “Tejiendo Matria”. UNO Santa Fe dialogó con Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación, para conocer de qué se trabajarán las políticas de género nacionales en cada localidad de la provincia.

Sobre el registro, indicó que desde MMGyD "se intenta recuperar ese trabajo que ya existe en los territorios, que es una red enorme en todo el país, de las grandes ciudades, de las pequeñas y del campo" y que "se busca fortalecer todo ese trabajo que ya se viene haciendo en género y diversidad". Hasta el momento hay más de 20 mil personas inscriptas, de las cuales 2204 son de localidades de todo Santa Fe.

Cabe destacar que la iniciativa propone reconocer y coordinar acciones con las miles de personas que cotidianamente, en los lugares donde viven o trabajan, promueven los derechos y autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, y que acompañan, asisten y contienen a nivel comunitario a quienes atraviesan situaciones de violencia y desigualdad por motivos de género. "Desde el Ministerio tenemos un concepto que de lo Federal y participativo tiene que ser un eje fundamental que no se pierdan de vista nunca. Por eso construimos el Consejo Federal donde participan todas las secretarías o Ministras de distintas provincias, con nuestra Ministra. Ahí se tratan los lineamientos generales que vamos a articular, pero además el registro intenta también dar mucha participación a esta federalización de las políticas. Con el área de igualdad y género de Santa Fe venimos articulando absolutamente todos los temas, con todas las compañeras que están ahí", indicó Merchán a UNO.

En relación a la participación santafesina en el Registro, analizó: "En general ha habido una respuesta muy grande en todo el país, pero hay que decir que Santa Fe es la provincia con más cantidad de personas inscritas después de la provincia de Buenos Aires. La cantidad ha sido impresionante. Habla muy bien de las organizaciones santafesinas y del tipo de articulación también que se generó".

En el Encuentro Regional de este martes se presentarán los objetivos del Registro, los principales puntos del Plan Nacional de Acción contra las Violencias y se comenzará a delinear la metodología de trabajo dentro de este espacio para promover el intercambio de experiencias e iniciativas que se desarrollan de forma comunitaria y articular las acciones con el MMGyD. A su vez, se comenzarán a brindar herramientas para la formación y capacitación de las personas inscriptas. De las actividades participarán también las autoridades de la provincia que integran el Consejo Federal del MMGYD.

"La creación de este registro, con la inscripción, nos va a permitir la articulación de todas esas personas entre sí. Aquellas que estén trabajando en el sur, pueden estar trabajando el mismo tema en el norte, y que así puedan ponerse en contacto. Como también la articulación con los gobiernos locales, municipales, provinciales y también, por supuesto, con el MMGyD", agregó Merchán.

Asimismo, destacó la diversidad de las personas que se inscribieron: "Es muy interesante eso, porque hay socorristas, hay grupos que trabajan en consejerías de violencia o de salud sexual. También hay agrupaciones barriales, sindicales, estudiantiles, que trabajen el tema de discapacidad y género, organizaciones rurales, hay grupos de comunicación que están dentro del registro. Eso es lo que va a ser una nutriente enorme y lo que le va a dar potencia a la red, para poder contactarte con otras que estén trabajando la misma temática en diferentes puntos del país. Es uno de los desafíos y de potencialidades más grandes del registro".

Y aclaró sobre las inscripciones : "No hay relación laboral en el registro de promotores y promotoras, esto es muy importante tener en cuenta. Tiene que ver con la participación, con el activismo que existe en el territorio y no tiene ningún tipo de relación contractual ni económica ni con el ministerio ni con las provincias. Muchas tienen trabajo, otras son partes de programas como Potenciar trabajo, muchas participan de distintos planes de acción con otros ministerios. Pero eso no implica ni impacta en que tengan una relación contractual".

Por último, al ser consultada si hay localidades donde se debe reforzar la participación para llevar adelante estas políticas, indicó: "Es muy alentador la cantidad de inscriptas, y tiene que ver con el trabajo que han hecho las organizaciones. Del consejo federal y de muchos municipios también. Si creo que vamos a tener que hacer ahora, cuando terminemos los encuentros, es hacer un parate para poder revisar en qué localidades faltan, en las que todavía no hemos llegado a tener promotores y promotoras. Ahí nos vamos a detener, concentrar y trabajar en conjunto con Celia Arena (secretaria de Estado de Género e Igualdad), las compañeras que están en el área de igualdad de la provincia. Queremos llegar a esos lugares, a través de sus municipios u organizaciones".