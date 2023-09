"Ayer fui hasta fiscalía para ver si me podía recibir la fiscal de turno, Illera, y no me recibió. De ahí me fui al gabinete de Investigación Compleja, estuve desde las 11 hasta las 15 ampliando declaración, brindándoles información de lo que estuvimos investigando de manera particular. Me dijeron que no podían avanzar en la causa si no les decía los nombres de los testigos y de las personas que me estaban pidiendo el rescate. Aporté todos esos datos, les di los números de teléfono y la policía de investigación se contactó con ellos y me dejaron expuesta, diciéndoles que les había pasado toda la información personal. Por lo cual, empecé a recibir mensajes de todas estas personas diciéndome que los habían citado para declarar este jueves por la mañana y que estaban asustados, enojados, porque es gente de la villa".

peluqueria barrio mayoraz (2).jpg

A Natalia la llamaron "personas que aportaron datos" y que están "involucradas en el hecho". "Me llamó un número privado, me pasaron un número por WhatsApp y me pidieron que me comunique con ellos, me dijeron que querían devolverme la camioneta y que tengo que pagar un rescate, pero no me dijeron la suma. Acordamos una hora, se iban a contactar nuevamente conmigo, no lo hicieron y luego empecé a recibir amenazas de otra persona que identifiqué con nombre y apellido porque me pidieron $200.000. Esa información se las pasó la Policía de Investigación a todos ellos", precisó la mujer.

"Cuando me fui al almacén me mandaron un mensaje describiéndome cómo estaba ahí en el lugar. Me dijeron que iba a terminar con un tiro en la frente, que en la noche íbamos a tener noticias de ellos. Llamé al 911, se acercaron, se pusieron en contacto con la fiscal y me preguntó si tenía miedo, a lo cual le dije que obvio", reveló Natalia; que tras esa comunicación le pusieron un patrullero en su casa durante la noche. "Pero ahora no hay nadie, se ve que de día no pueden matar a nadie, solo matan gente de noche", agregó.

peluquería barrio mayoraz robo (3).jpg

Tras esa amenaza por mensaje trató de coordinar la devolución de su vehículo: "Me dijeron que la iban a buscar durante la noche, ver cómo la sacaban, no me dijeron la dirección ni nada. Querían fijar un punto de encuentro, me preguntaron sí tenía movilidad, a lo cual les dije que no, porque obviamente me robaron mi movilidad. No iba a ir a ningún punto de encuentro, si tenían interés en devolver mi camioneta que lo hagan, estaba dispuesta a pagar el rescate, aunque no me dieron una cifra, pero que se acerquen a mi domicilio".

•LEER MÁS: Lanzaron una colecta para la peluquería asaltada: la familia hace la "investigación particular"

La peluquera también cruzó a Brilloni por defender el accionar policial durante el robo. En una entrevista con UNO Santa Fe, el funcionario de Seguridad expresó: "Uno se preguntará: ¿seguir a una motito 110 cm³ es muy difícil? y sí. Es complicado seguir a alguien que puede subir una vereda o esquivar las cosas muy rápido". Ante estos dichos, Natalia manifestó indignada: "Pido es que el ministro se presente en mi domicilio o que me cite en su oficina porque me gustaría que me lo diga personalmente, cara a cara. Que me diga por qué ese móvil policial nos abandonó y nos dejó a la buena de Dios, sin saber si en mi domicilio había alguien malherido, que necesitaba ayuda urgente, si había gente golpeada, violada, o asesinada, sin saber si había gente adentro.".

Peluquería desvalijada mayoraz

Por otro lado, Natalia se enteró que los delincuentes ya vendieron los artículos de peluquería, motivo por el que apuntó contra sus colegas: "Me duele en el alma que mis colegas que sabiendo direcciones de barberos y peluqueras que compraron los elementos que me robaron, cómo puede ser que no empaticen un poco con mi situación. Porque tranquilamente les podría haber pasado a ellos, es más, les va a pasar porque en Santa Fe no tenemos seguridad".

•LEER MÁS: Brilloni sobre el robo en Mayoraz: "La policía actuó bien pero vamos a investigar por qué se demoró el segundo patrullero"