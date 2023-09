Lanzaron una colecta para la peluquería asaltada: la familia hace la "investigación particular"

La víctima fue sumamente crítica al hablar del trabajo de las fuerzas de la seguridad y la Justicia: "La investigación realmente la estamos haciendo nosotros, particular, como podemos, moviendo las redes para que nos pasen información, así luego se la mandamos a la policía y esta a fiscalía. Porque sinceramente no están haciendo absolutamente nada, teniendo todos los datos certeros, con nombre, apellido, dirección y foto de la gente que entró a mi casa. El fiscal de turno, que ayer fue Grimberg y hoy es Illera, ninguno se movió ni se comunicó conmigo. Pedí por favor que alguno de los fiscales se contacte, que se haga presente en mi domicilio y no encuentro respuesta. Siento que no están haciendo absolutamente nada, el tiempo pasa y las cosas las van a ir vendiendo, mi camioneta no aparece. Es cada vez más desesperante todo".

Peluquería desvalijada mayoraz

"A medida que pasan las horas van a ir vendiendo todas mis cosas. En el momento en el que se llegue a hacer un allanamiento no van a tener nada en su poder. Ya siento que no voy a recuperar absolutamente nada. Lo que más me desespera es que no puedan encontrar una camioneta, no es una moto o una bicicleta, no es algo que te podés esconder en un bolsillo o una pieza, necesitás espacio. Se movieron por toda Santa Fe con el vehículo y no puede ser que todavía no los hayan podido agarrar. Me siento muy frustrada, en realidad es como que no les interesa mi caso ni el de ninguno, no se mueven", expresó la mujer.

•LEER MÁS: Inoperancia policial: desvalijaron una peluquería, persiguieron a un delincuente y no vieron que seguían robando adentro

Natalia sostuvo que necesita que se fije un fiscal definitivo y que la causa avance. "Imagínate que todavía no tengo la copia de la denuncia, ni siquiera eso tengo en mi poder. Los únicos que vinieron fueron los de investigación, que los llamé para aportar todos los datos que tengo para poder avanzar, pero aún así no se están moviendo", agregó.

peluquería barrio mayoraz robo.jpg

Tras ser desvalijada y perder todas sus herramientas de trabajo arrancaron una movida solidaria: "Mis hijas abrieron una cuenta en Mercado Pago, están haciendo una colecta para poder comprar aunque sea algunas de las cosas. Desde el sábado que no trabajo, todavía no pude comprar, me prestaron un secador y una planchita pero con eso no puedo arrancar, necesito muchos más elementos. Apelamos a la solidaridad y ver qué se puede comprar con lo que se vaya recaudando, seguimos con gastos, tenemos que arreglar las dos cerraduras del negocio, tenemos que reforzar la seguridad, cambiar el portón porque me lo rompieron". Los interesados pueden donar al siguiente CBU: 0000003100079644024745.

Natalia está lejos de tener tranquilidad: "Si invierto en mi negocio para comprar las herramientas, pero tengo miedo de que vengan y me vuelvan a robar. No tengo seguridad hoy por hoy en mi domicilio, tampoco un patrullero que esté vigilando. Recién anoche vino la Municipalidad a arreglar el foco que estuvo roto un mes, tuvo que pasar esto para que vengan a poner luz en la calle. Es una suma de cosas destrozadas que dejan mucho que decir".

•LEER MÁS: Brilloni sobre el robo en Mayoraz: "La policía actuó bien pero vamos a investigar por qué se demoró el segundo patrullero"