Amenazas a Di María: una cabeza de chancho con una bala en la frente y el nombre de su hija

Las amenazas

Pero ahora Di María decidió contarla en la entrevista con Juan Pedro Aleart, como para que se dimensione la magnitud de los hechos de los que fue víctima. "Dejaron una cabeza de chancho que tenía una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza iba a ser la de mi hija Pía”, relató. Ese escrito, agregó, también nombraba al gobernador Maximiliano Pullaro y a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: “Querían que se fueran”.

nota amenazas di maria.jpg La nota con la amenaza a Di María que dejaron junto a la cabeza de chancho que tenía un tiro en la frente.

Esta amenaza se sumó a la que se produjo en el barrio donde viven sus padres en Funes, por la que días atrás fueron detenidos dos integrantes de una facción de la barrabrava de Newell’s bajó la sospecha de haber sido los instigadores. En este caso, personas no identificadas a bordo de un Renault Megane dejaron una caja con una nota intimidante y aparentemente realizaron cuatro disparos. “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", rezaba el escrito dirigido directamente hacia el padre de Di María.

Balazos en Rosario

Otro hecho referido por el deportista es el ataque armado desde una moto contra una estación de servicios de zona sur, donde también dejaron una nota intimidante a su nombre.

“Podría haber muerto cualquier empleado o persona que estuviera ahí en ese momento, una locura. Creo que fueron demasiadas cosas para tomar esta decisión, no son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves”, resumió el Fideo.