El joven, de 18 años, fue aprehendido por oficiales del Comando Radioeléctrico en una vivienda de calle Salta al 4600. Le secuestraron un revólver calibre 32 y una pistola calibre 22, ambas con municiones.

Amenazó de muerte a su expareja en Santa Fe y le secuestraron dos armas de fuego

Un joven de 18 años fue aprehendido este miércoles al mediodía en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe, luego de amenazar de muerte a su expareja, una mujer de 24 años. El procedimiento fue realizado por oficiales del Comando Radioeléctrico, que además secuestraron dos armas de fuego y municiones .

El episodio ocurrió en una vivienda de calle Salta al 4600, después de una discusión verbal entre ambos y cuando el joven se retiraba del lugar con sus pertenencias.

La denuncia y la aprehensión

Los operadores de la central de emergencias 911 recibieron el aviso sobre las amenazas realizado por vecinos de la zona y enviaron al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC).

Al llegar, los policías entrevistaron a la mujer, quien les contó lo ocurrido momentos antes y les indicó que el joven todavía estaba dentro de la vivienda.

Con la correspondiente autorización, los oficiales ingresaron al domicilio y aprehendieron al joven de 18 años.

Dos armas de fuego y municiones

Dentro de la vivienda, los policías secuestraron de manera preventiva dos armas de fuego: un revólver calibre 32 largo con balas y una pistola calibre 22 con varios cartuchos intactos.

Posteriormente, trasladaron las actuaciones y las armas secuestradas a la sede de la Comisaría 2ª de la ciudad de Santa Fe.

La causa judicial

La novedad sobre el procedimiento fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el joven aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva recibió una calificación provisoria de amenazas.