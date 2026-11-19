Colón y Morón se medirán este sábado, a las 17.30, en el Brigadier López. Ignacio Lago y Franco Fagúndez llegan con números que respaldan su protagonismo.

En una serie donde cada detalle puede inclinar la balanza, Colón y Deportivo Morón cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencias por cuenta propia. Este sábado, desde las 17.30, en el estadio Brigadier López y con el arbitraje de Fabricio Llobet, buena parte de la atención estará puesta en dos nombres: Ignacio Lago y Franco Fagúndez, las principales cartas ofensivas de cada equipo.

En el conjunto sabalero, Lago se ganó un lugar entre los jugadores más determinantes de la Primera Nacional. A sus 24 años, con 1,72 metro de altura, el atacante construyó una temporada de gran impacto: disputó 33 partidos en el campeonato, convirtió 16 goles y entregó siete asistencias . Además, acumuló 2.813 minutos en cancha, una muestra de la continuidad que tuvo dentro de la estructura rojinegra.

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Su influencia va más allá de las estadísticas. Lago es uno de los futbolistas a los que Colón recurre cuando necesita desequilibrio, capacidad de resolución y respuestas en los metros finales. Su rendimiento lo convirtió en una pieza fundamental para el equipo y, en medio de los rumores sobre su futuro, el Reducido podría representar también el tramo final de su ciclo en Santa Fe. Por eso, cada presentación tiene un valor especial para el jugador y para el hincha sabalero.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Del otro lado estará Franco Fagúndez, la referencia ofensiva de Deportivo Morón. El delantero uruguayo, de 27 años y 1,82 metro, también llega respaldado por una campaña destacada. En 33 presentaciones por la Primera Nacional marcó 14 goles y aportó 10 asistencias, con un total de 2.503 minutos disputados.

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A diferencia de Lago, que presenta una mayor cantidad de conquistas, Fagúndez sobresale también por su participación en la generación de juego: sus diez asistencias reflejan su capacidad para intervenir en la construcción de las acciones ofensivas y abastecer a sus compañeros. Es una amenaza que Colón deberá controlar si pretende neutralizar las principales armas del visitante.

Goles para Lago en Colón, asistencias para Fagúndez en Morón

La comparación estadística permite encontrar un contrapunto interesante. Lago lleva dos goles más que Fagúndez, mientras que el uruguayo registra tres asistencias adicionales. Entre los dos suman 30 tantos y 17 pases de gol en la temporada regular de la Primera Nacional.

Los números muestran dos maneras de influir en el funcionamiento ofensivo. Lago tiene una ventaja en materia de definición y es el máximo argumento goleador de Colón. Fagúndez, en cambio, combina una buena cuota de tantos con una mayor participación en la elaboración y el último pase.

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Para el equipo de Iván Delfino, sostener la influencia de Lago puede ser determinante en la búsqueda de una ventaja en casa. Para Morón, contar con Fagúndez representa una garantía de peligro y una posibilidad concreta de lastimar al Sabalero.

Dos figuras, dos estilos de aporte y una misma responsabilidad: aparecer cuando más lo necesitan sus equipos. En una instancia del Reducido donde ya no hay demasiado margen para equivocarse, el rendimiento de Lago y Fagúndez puede convertirse en una de las claves de la serie.