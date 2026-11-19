La abogada Jaquelina Bussi explicó por qué solicitaron el encarcelamiento inmediato de Andrés Iglesias tras la confirmación de su condena a seis años y seis meses de prisión. Sostuvo que el nuevo escenario judicial modificó los riesgos procesales.

Detención inmediata de Niño de Cobre. La querella solicitó y se logró el encarcelamiento de Andrés Iglesias.

La querella que representa a la víctima en la causa por abuso sexual contra Andrés Iglesias, conocido públicamente como "Niño de Cobre" , destacó la decisión de la Justicia de ordenar su detención inmediata y consideró que la medida representa un alivio para quien atravesó el proceso judicial.

La abogada querellante, Jaquelina Bussi , explicó que tanto la representación de la víctima como la Fiscalía solicitaron que se revisaran las medidas alternativas a la prisión preventiva que habían permitido que el acusado permaneciera en libertad. El pedido se produjo luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara la condena a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual.

Según detalló la letrada, la audiencia fue convocada para analizar la continuidad de esas medidas. Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza resolvió disponer el encarcelamiento inmediato de Iglesias. “Finalizada la audiencia, oficiales lo esposaron para llevarlo a la unidad penitenciaria correspondiente”, relató Bussi.

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La condena confirmada cambió el escenario procesal

Uno de los principales argumentos de la querella estuvo relacionado con el cambio en la situación judicial del condenado. Hasta la resolución de la Cámara, Iglesias había permanecido en libertad bajo determinadas reglas de conducta. Sin embargo, para Bussi, la confirmación de la sentencia modificó las condiciones que justificaban ese régimen.

La abogada explicó que el comportamiento del imputado durante el proceso —haber comparecido a las audiencias y mantenerse a derecho— debía analizarse en función de cada etapa judicial. “Una cosa es al inicio cuando había una expectativa de él de poder tener un fallo absolutorio y otra cosa es cuando ya tuvo un fallo en primera instancia condenatorio que tenía la expectativa de que la Cámara lo revise y pueda echar hacia atrás la condena”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el tribunal de segunda instancia revisó los planteos de la defensa y confirmó tanto la autoría como la responsabilidad penal de Iglesias. “Tenemos una Cámara que revisó y respondió cada uno de los planteos que hizo la defensa y confirmó la autoría y la culpabilidad”, sostuvo.

El riesgo de fuga, uno de los argumentos de la querella

Bussi también explicó que la confirmación de la condena constituye un elemento relevante al momento de evaluar el peligro de fuga. Según su interpretación, el nuevo escenario judicial incrementa el incentivo para que el condenado intente sustraerse del proceso.

“Las medidas alternativas que se habían dispuesto inicialmente pudieron servir para este momento, pero hoy tenemos otro escenario procesal, otra situación jurídica, que es una Cámara donde de manera unánime tres jueces confirmaron la condena y eso sienta el incentivo de sustraerse del proceso”, afirmó.

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Además, la letrada mencionó el artículo 221, inciso 1, del Código Procesal Penal, que contempla el fallo condenatorio como un elemento para valorar el riesgo de fuga, aun cuando la sentencia no se encuentre firme.

“Es un respiro y un alivio para ella”

Más allá de los fundamentos jurídicos, la querella puso el foco en el impacto que tuvo la resolución para la víctima. Bussi contó que la jueza hizo referencia durante la audiencia a la necesidad de brindar una respuesta judicial a quien atravesó todo el proceso.

La víctima no pudo asistir a la sala debido al impacto emocional que le genera la causa, aunque la representación legal mantuvo contacto con sus familiares después de conocerse la decisión.

“Es un bálsamo también porque es una decisión que la ubica en el lugar de sentir que la Justicia está actuando, que es efectiva, que la está tutelando. Y eso sin duda es un respiro, un alivio para ella y para todas las víctimas en general que atraviesan estos procesos que son muy revictimizantes”, concluyó la abogada.