La jueza Susana Luna dispuso la detención de Andrés Iglesias, quien deberá cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión. Será encarcelado en las próximas horas en la ciudad de Santa Fe.

La Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva de Andrés Iglesias, conocido artísticamente como Niño de Cobre , luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara su condena por abuso sexual contra una expareja. La medida fue dispuesta por la jueza de primera instancia Susana Luna , a pedido de la Fiscalía y la querella, y establece que el muralista sea detenido en las próximas horas.

La resolución se conoció días después de que el tribunal de segunda instancia ratificara la responsabilidad penal de Iglesias, aunque modificara el monto de la pena. En primera instancia había sido condenado a siete años y seis meses de prisión, pero la Cámara redujo la sanción a seis años y seis meses de cárcel .

La Justicia ordenó su detención

Con la condena confirmada en dos instancias, la magistrada dispuso que Iglesias comience a cumplir la pena de manera efectiva. De esta forma, dejará de transitar el proceso en libertad y quedará privado de su libertad mientras avanza el trámite judicial correspondiente.

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Según se informó, la detención se concretará en la ciudad de Santa Fe, aunque todavía resta determinar en qué establecimiento penitenciario será alojado.

Una condena por abuso sexual

La causa tuvo como eje la denuncia por abuso sexual presentada por una expareja del artista. El fallo de primera instancia había establecido una pena de siete años y seis meses de prisión, que posteriormente fue revisada por la Cámara de Apelaciones.

Tras la confirmación de la condena y la resolución de la jueza Luna, Iglesias deberá comenzar a cumplir una pena de seis años y seis meses de prisión efectiva.

El caso tuvo repercusión en el ámbito cultural santafesino debido a la trayectoria de Iglesias como muralista, conocido por su seudónimo artístico Niño de Cobre.