Amsafé les respondió a los padres de alumnos que expresaron su molestia por la cantidad de días de paro

Es que el plan de lucha docente genera complicaciones en la organización familiar ; altera y modifica rutinas no solo de los alumnos, sino también de sus progenitores.

Este jueves, en el marco de una nueva medida de fuerza de Amsafé (en adhesión al paro nacional convocado por Ctera) el secretario General del gremio de los docentes oficiales de Santa Fe, Rodrigo Alonso, advirtió: "Nuestra pelea no es solamente por una cuestión sectorial. Decirles claramente (a los padres de alumnos) que lo que nosotros estamos haciendo es pelear para que esos estudiantes puedan tener mejores condiciones y que haya mejores procesos de enseñanza y aprendizaje".

Un grupo de padres en Santa Fe reclama a escuelas privadas una rebaja en la cuota por los días de paro

Y añadió: "Nuestro objetivo es poder retomar una activiad continua en las escuelas, no discontinua como ahora".

Resaltó que "en la provincia de Santa Fe no están llegando recursos para mejorar los edificios escolares, no están llegando recursos para tener más materail didáctico para trabajar; no están llegando recursos para mejorar la formación docente que implique más calidad educativa. Bueno, por eso hoy nosotros estamos llevando adelante este plan de lucha".

Y finalizó: "Esperamos que el día lunes el gobierno presente una propuesta y que podamos saldar este conflicto".

Amsafé se sumó al paro nacional de Ctera: los motivos de la huelga

En un comunicado difundido este martes y que lleva la firma del secretario general adjunto de CTERA, Roberto Baradel, y la secretaria general, Sonia Alesso, el gremio anunció la medida de fuerza en reclamó la restitución del Fonid y la "urgente convocatoria a la paritaria nacional docente".

También exigieron la implementación de un piso salarial nacional, envío de fondos para programas educativos nacionales, aumentos para docentes activos y jubilados, y el envío de fondos nacionales para las cajas previsionales provinciales.

También recordaron el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en abril de 2007, y rechazaron "el protocolo de seguridad del gobierno nacional, que criminaliza la protesta".

Paritaria docente: el gobierno citó a Amsafé para el próximo lunes

El gobierno santafesino citó a los gremios docentes el próximo lunes, a las 10, en el Ministerio de Trabajo, para seguir negociando en el marco de la paritaria. Cabe recordar que los sindicatos que nuclean a trabajadores estatales -ATE y UPCN- ya aceptaron un aumento salarial del 20%, pero tanto médicos como docentes aún discuten para llegar a un acuerdo.

La cita llega en un momento de tensión. Es que tanto Amsafé como Sadop realizaron paros de 48 horas las últimas dos semanas, en el marco de un plan de lucha para reclamar mejores salarios. Incluso, este jueves, tampoco hubo clases en las escuelas públicas en línea con un paro nacional docente dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). El gobierno ya dejó en claro varias veces que no habría diálogo mientras no hubiera actividad en las aulas.