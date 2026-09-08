El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, confirmó que los docentes se movilizarán este miércoles a la Legislatura de Santa Fe para entregar un petitorio. El gremio cuestiona el aporte solidario, el aumento de la edad jubilatoria y el pago diferido de los incrementos a los jubilados.

Amsafé vuelve a la Legislatura para pedir la derogación de la reforma previsional: "No nos conviene jubilarnos"

La Asociación del Magisterio de Santa Fe ( Amsafé ) volverá a movilizarse este miércoles a la Legislatura provincial para reclamar la derogación de la reforma previsional sancionada hace casi dos años en Santa Fe. La concentración se realizará a las 11 en la explanada de la Legislatura , donde el gremio docente entregará un petitorio que viene siendo firmado por trabajadores de distintos puntos de la provincia.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso , explicó los motivos de la convocatoria a UNO Santa Fe. " El 12 de agosto nos movilizamos a la Caja de Jubilaciones . Una acción en el marco del plan de lucha en donde veníamos exigiendo que el gobierno de la provincia, la Legislatura, los diputados y senadores den marcha atrás con esta reforma previsional", sostuvo Alonso.

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El petitorio de Amsafé contra la reforma previsional

El dirigente gremial detalló que el documento que será presentado ante los legisladores contiene cuatro reclamos centrales. Entre ellos mencionó la derogación del aporte solidario, que los aumentos salariales se paguen de manera simultánea a trabajadores activos y jubilados, el respeto del 82% móvil y, como planteo general, la derogación de la reforma previsional.

Alonso cuestionó particularmente la composición de los salarios docentes y sostuvo que existen sumas que no son remunerativas ni bonificables y que, por lo tanto, no impactan en los haberes jubilatorios. "Un jubilado está cobrando el 60% de lo que cobra un docente en actividad", afirmó el titular de Amsafé durante una entrevista con Mañana UNO, el programa conducido por Fabián Acosta que se emite por UNO 106.3.

Para el gremio, esta situación profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores retirados y genera un deterioro de las condiciones de quienes durante décadas permanecieron dentro del sistema educativo provincial.

"Los docentes activos no nos jubilamos porque no nos conviene"

Uno de los principales cuestionamientos de Amsafé está relacionado con el impacto que la reforma tuvo sobre las condiciones para acceder a la jubilación. Alonso sostuvo que la modificación elevó la edad jubilatoria, especialmente para las mujeres, y complejizó el cálculo del haber previsional.

"Esta reforma previsional lo que ha hecho en la práctica es que los docentes activos no nos jubilemos porque no nos conviene jubilarnos", señaló durante la entrevista. Según el dirigente, esta situación también tiene consecuencias sobre el sistema educativo, porque retrasa el recambio de trabajadores dentro de las escuelas.

"Los planteles docentes van envejeciendo, no hay recambio dentro del sistema educativo", planteó.

Al mismo tiempo, cuestionó la situación económica de los jubilados docentes y sostuvo que muchos de ellos tienen dificultades para llegar a fin de mes.

A dos años de la reforma previsional

La movilización se realizará pocos días antes de que se cumplan dos años de la reforma previsional de Santa Fe, sancionada en septiembre de 2024. Para Amsafé, ese aniversario representa una oportunidad para que diputados y senadores realicen un balance sobre los efectos de la normativa.

"Nosotros creemos que los legisladores lo que deberían hacer es un balance de lo que implicó esta reforma", afirmó Alonso.

Desde la perspectiva del gremio, la modificación previsional representó una política de ajuste que afectó tanto a los trabajadores activos como a los jubilados. Entre los principales puntos cuestionados aparecen el aporte solidario, las nuevas condiciones jubilatorias y el mecanismo mediante el cual los jubilados perciben los aumentos salariales.

Qué pasó con el reclamo judicial por el aporte solidario

Durante la entrevista, Alonso también fue consultado sobre los reclamos judiciales impulsados para recuperar los montos descontados a los jubilados en concepto de aporte solidario. El dirigente explicó que hubo presentaciones individuales y también una acción colectiva impulsada por Amsafé.

"Los reclamos individuales, la Corte ha fallado que pasan al Contencioso Administrativo", explicó. En cuanto al planteo colectivo contra la reforma previsional, señaló que Amsafé presentó un amparo que tuvo un resultado negativo en una primera instancia y que posteriormente fue apelado.

"Ahora está en la Corte Suprema de Justicia", indicó Alonso, quien expresó su expectativa de que la Justicia revise la constitucionalidad y los efectos de la normativa.

El Gobierno provincial y el déficit de la Caja de Jubilaciones

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe. Alonso cuestionó el argumento utilizado durante el debate de la reforma previsional, cuando desde el gobierno se advertía sobre la situación deficitaria del sistema.

El secretario general de Amsafé sostuvo que el sistema previsional santafesino es solidario, de reparto, público y estatal, y que el Estado provincial debe afrontar la diferencia cuando los aportes de los trabajadores activos no alcanzan para cubrir los haberes de los jubilados.

"Cuando los aportes de los activos no alcanzan para pagar los pasivos, el Estado provincial debe hacerse cargo de esa diferencia", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que el gobierno provincial haya optado por modificar las condiciones previsionales de los trabajadores en lugar de reclamar al Gobierno nacional por los fondos correspondientes a la no transferencia de recursos vinculados con la Caja.

El reclamo por los fondos nacionales

Alonso también se refirió al convenio firmado entre la provincia y Anses y al conflicto que mantiene Santa Fe con el Gobierno nacional por los fondos previsionales. El dirigente consideró que la provincia debería reclamar ante Nación los recursos que corresponden al sistema previsional santafesino en lugar de trasladar el costo a trabajadores activos y jubilados.

En ese marco, recordó además declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro en las que se había señalado que la Caja de Jubilaciones estaba saneada.

"Si la Caja estaba saneada, ¿por qué mantener el aporte solidario? ¿Por qué mantener esta reforma previsional que ajusta tanto a los trabajadores?", cuestionó.

Amsafé anticipó que continuará con el plan de lucha

La movilización a la Legislatura forma parte del plan de lucha de Amsafé, que durante las últimas semanas también incluyó la denominada Carpa Blanca, que recorrió distintas localidades de la provincia y tuvo una concentración multitudinaria en la ciudad de Santa Fe.

El gremio sostiene además sus reclamos en el marco del conflicto salarial docente y la falta de avances en la paritaria docente de Santa Fe.

Para Alonso, la discusión previsional no puede separarse de la situación salarial de los trabajadores de la educación. "Esta reforma previsional, lo que ha hecho, es lesionar los derechos de los activos", afirmó.