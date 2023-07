"Es una interna que no indica nada sobre el futuro", señaló el funcionario nacional, y añadió: "Pueden revertirse sin ningún inconveniente, y ahora hay que prepararse para dar una propuesta que llame la atención del electorado". Las elecciones generales en la provincia de Santa Fe se llevarán a cabo el próximo 9 de septiembre.

Por otra parte, en su carácter de interventor designado del Partido Justicialista de Jujuy, lamentó que el peronismo jujeño "no esté a la altura de las circunstancias" de lo que sucede en la provincia gobernada por Gerardo Morales, al tiempo que cuestionó la forma en que se aprobó la reforma constitucional, al advertir que la nueva carta magna fue votada "en cuatro días y a los tortazos".

"En el caso de muchas provincias la reforma constitucional llevó un año de debate, mientras que en el caso de Jujuy la sacaron en cuatro días y a los tortazos, lo que me parece un espanto", señaló en declaraciones a AM 750, y adelantó que mañana se encontrará con el otro interventor designado, Gustavo Menéndez, para "avanzar en soluciones de temas que no pueden esperar".

En ese sentido, cuestionó con dureza la irrupción policial de días pasados en el predio de la universidad local al afirmar: "Están los que ordenaron ese ingreso, pero me parece un horror que el peronismo no esté a la altura de las circunstancias", y anticipó que viajará a Jujuy para escuchar a los dirigentes locales del peronismo, aunque remarcó: "En la designación como interventores queda claro el concepto y vamos a actuar en consecuencia".

Maximiliano Pullaro fue el candidato más votado

El exministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro logró este domingo una amplia ventaja en las Paso para gobernador de Santa Fe en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, expresión de Juntos por el Cambio (J×C) en la provincia, mientras el peronista Marcelo Lewandowski se impuso en Juntos Avancemos, que aglutina a diversas corrientes del justicialismo, con el 98,6% de las mesas escrutadas del recuento provisorio.

Así, para competir en las elecciones generales del 10 de septiembre próximo en la provincia, Pullaro reunió 491.703 votos (el 51,63% dentro de espacio) contra 325.688 de Carolina Losada (el 34,20 por ciento) y 135.050 votos de la socialista Mónica Fein (14,18 por ciento), exintendenta de Rosario.

En tanto, en Juntos Avancemos, la coalición conformada por el peronismo, Lewandowski consiguió 270.291 votos (64,07 por ciento del espacio), frente a los 62.636 del camporista Marcos Cleri (14,85% por ciento), 47.143 de Eduardo Toniolli (11,17% por ciento) y 41.813 de Leandro Busatto (9,91% por ciento).

A nivel de frentes, el opositor Unidos para Cambiar Santa Fe reunió el 63,05 por ciento de los votos totales, mientras Juntos Avancemos cosechó el 27,93 por ciento.

En el Frente de Izquierda, a su vez, se impuso la candidata Carla Deiana con el 62,36 por ciento (25.624 votos) frente al 37,64% por ciento del postulante Octavio Crivaro (15.464 votos).

Sin competencia en frentes internos, el candidato Edelvino Bodoira cosechó 45.685 votos, y Eduardo Maradona, de la Coalición Cívica, reunió 29.517 votos, entre otros postulantes.

