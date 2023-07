Embed

Sobre su campaña, destacó: "Con mi equipo hablamos durante dos años con vecinos y vecinas de la provincia y trabajamos con instituciones intermedias y asociaciones para la producción”.

“Contar cuál era nuestro programa de gobierno, eso fue lo que se impuso sobre el marketing y el eslogan. Sentimos que la sociedad está cansada del marketing y el eslogan, querían ideas claras”, señaló.

Al ser consultado sobre Losada, y luego de una interna encendida en la que la senadora lo ligó a la problemática del narcotráfico local, Pullaro se diferenció y aseguró: “Tomé su llamado como un acto de grandeza. Me honraría que Carolina Losada haga campaña con nosotros”. Y agregó: “Las cosas no fueron receptadas por una sociedad que no quiere que nos peleemos”.

pullaro paso larreta (4).jpg Gentileza Télam.

Con un resultado que lo acerca a convertirse en el próximo gobernador de la provincia, se hizo eco del porcentaje y sobre las sensaciones que dejó señaló: “Siento una responsabilidad muy importante. Cuando vimos los números, cerca de 500.000 santafesinos, son números de generales, no de primarias. Tenemos mucha pero mucha responsabilidad para la próxima etapa. Aún no me siento gobernador, sí que tengo las posibilidades de hablar sobre nuestro proyecto. Falta mucho, no damos ninguna elección por ganada”.

Sobre el apoyo de Rodríguez Larreta, destacó que “no fue una especulación electoral”. “Horacio nos acompañó desde el primer día cuando era difícil jugarse por un candidato”, agregó.

En materia de inseguridad, aseguró: “Si la policía responde, es una de las mejores de la República Argentina. El gobierno nacional nos va dar el apoyo y vamos a estar mucho mejor. Podemos controlar a los presos que están en cárceles federales y a los que están acá. Los hombres y mujeres de la policía van a volver a salir a la calle”, concluyó.

