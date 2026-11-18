La Municipalidad sostiene atención médica y de enfermería diaria en Alto Verde y Colastiné Sur. Lorena Massari detalló cómo funcionan los dispositivos sanitarios, el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y las recorridas para asistir a las familias aisladas.

Atención sanitaria diaria. Se refuerzan los controles médicos en Alto Verde y Colastiné Sur ante la crecida del Paraná.

En medio de la emergencia hídrica provocada por la crecida de los ríos, la Municipalidad de Santa Fe mantiene dispositivos de atención sanitaria diaria en los Centros de Asistencia Integral (CAI) de Alto Verde y Colastiné Sur. Los operativos incluyen consultas médicas, controles de enfermería, vacunación, seguimiento de enfermedades crónicas y recorridas territoriales para acompañar a las familias afectadas por el avance del agua.

La subsecretaria de Salud municipal, Lorena Massari, explicó que los equipos sanitarios trabajan de manera permanente en ambos espacios para garantizar el acceso a la atención médica y evitar interrupciones en los tratamientos de las personas que debieron abandonar sus viviendas o permanecen en zonas anegadas.

"Desde el Municipio tenemos atenciones diarias de nuestros equipos de salud en el Centro de Asistencia Integral N° 1, en Alto Verde, y también incorporamos este dispositivo en el Centro N° 2, en Colastiné Sur. Esto implica contar con una posta sanitaria con atención médica y de enfermería, recorridas y articulación con los centros de salud de la zona", detalló.

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En el CAI de Alto Verde, uno de los principales focos de atención está puesto en los niños y las personas que requieren controles específicos. Actualmente, hay 94 menores alojados en el predio, por lo que se refuerzan los controles pediátricos, la revisión de los esquemas de vacunación y el acompañamiento para garantizar la continuidad de sus actividades escolares.

Seguimiento de pacientes y asistencia en zonas afectadas

Uno de los principales desafíos del operativo es garantizar que las personas con enfermedades crónicas o tratamientos prolongados puedan sostener sus controles médicos pese a la emergencia.

"Tenemos personas con enfermedades oncológicas, con discapacidad y con patologías crónicas que requieren un seguimiento más específico. Trabajamos para que puedan continuar sus tratamientos, realizar los controles necesarios y no perder turnos importantes en otros niveles de atención", señaló Massari.

En Alto Verde, el dispositivo sanitario cuenta con una unidad móvil de ambulancia cedida por el SeLIAR-107, que funciona como consultorio para atender a las personas alojadas en el centro de asistencia. Además, el COBEM mantiene una guardia permanente de 8 a 20, destinada a responder ante eventuales emergencias y coordinar derivaciones cuando resulta necesario.

En Colastiné Sur, la atención municipal se complementa con la presencia diaria de la Cruz Roja, que brinda primeros auxilios. También se realizan recorridas territoriales junto con el centro de salud de la zona, incluso mediante embarcaciones, para acercar medicamentos y asistencia a las familias que permanecen en sus viviendas.

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La cobertura sanitaria también alcanza a los sectores de Los Alisos, Las Cañitas y El Cañaveral, donde los equipos trabajan de manera coordinada con el SAMCo de El Pozo para realizar relevamientos, controles y asistencia a los vecinos.

Vacunación y prevención ante los riesgos de la creciente

Otro de los ejes del operativo está relacionado con la prevención de enfermedades y la atención de situaciones de riesgo propias de las zonas afectadas por la inundación.

Ante la presencia de animales ponzoñosos en sectores anegados, los equipos sanitarios garantizan la primera atención y, cuando corresponde, el traslado a los efectores especializados. En el caso de los adultos, las derivaciones se realizan al Hospital Cullen, mientras que los menores son trasladados al Hospital de Niños, donde se dispone de los antídotos específicos.

Además, la Municipalidad incorporó dispositivos de vacunación en los centros de asistencia para completar los esquemas de aquellas personas que tienen dosis pendientes. También se desarrollan relevamientos y acciones preventivas vinculadas al dengue, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada vecino.

De esta manera, el operativo sanitario busca sostener la atención cotidiana en los centros de asistencia y extender la cobertura a quienes permanecen en sus viviendas afectadas por la crecida, con especial atención a los niños, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes que necesitan tratamientos continuos.