El río había bajado dos centímetros el miércoles, pero 24 horas después retomó la tendencia ascendente. Mientras permanece por encima del nivel de evacuación, unas 300 personas reciben asistencia municipal.

El Paraná sube. El río volvió a crecer en Santa Fe, alcanzando los 5,86 metros, superando el nivel de evacuación.

El río Paraná volvió a subir en la ciudad de Santa Fe y alcanzó los 5,86 metros en el Puerto local , apenas 24 horas después de haber registrado su primer descenso en 44 días. La variación volvió a encender la atención sobre la situación hídrica, ya que el nivel continúa por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros.

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, durante la mañana de este jueves el nivel del río llegó a los 5,86 metros, luego de que el miércoles se observara una baja de dos centímetros. La nueva medición representa un incremento de dos centímetros respecto de ese registro y muestra que, por el momento, el Paraná alterna pequeñas subas y bajas sin consolidar un descenso sostenido.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió a la evolución del río y señaló que se espera un período de estabilidad en torno a las alturas actuales. “Bajó dos centímetros el río y ya volvió a subir uno. Vamos a estar en esta estabilidad entre que baja y sube a este nivel, pero por lo menos no salimos de esa aceleración de ascenso que teníamos, y eso no deja de ser una buena noticia”, expresó.

Por su parte, el río Salado también registró un incremento. Según los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, a la altura de Recreo llegó a los 2,97 metros, cinco centímetros por encima de la medición anterior.

LEER MÁS: La impactante crecida del río Paraná en Santa Fe: así se ve desde el aire el avance del agua sobre la ciudad

Casi 300 personas reciben asistencia y preparan un tercer centro

Mientras el Paraná se mantiene por encima del nivel de evacuación, el municipio continúa con los operativos de acompañamiento a las familias afectadas. De acuerdo con el relevamiento informado por el intendente Juan Pablo Poletti, la cantidad de personas asistidas se aproxima a las 300, distribuidas en los distintos centros de asistencia integral.

El mandatario indicó que se registraron nuevos ingresos en el Centro de Asistencia 1 de Alto Vero, luego de que equipos municipales relevaran a familias de Nueva Esperanza. "Ya llegamos en total a casi 290 personas, sin contar las que el municipio asistió y que fueron a la casa de algún familiar y que no están en los centros asistenciales", señaló.

También continúan los trabajos en sectores cercanos a Bajada Distéfano, donde hay vecinos que reciben asistencia, aunque todavía no aceptaron trasladarse a los centros.

El centro asistencial en la zona de Alto Verde que alberga al día de hoy 260 personas gentileza

Además, se contabilizan 11 personas alojadas en Colastiné Sur y siguen los relevamientos en Los Alisos y El Bañado. En paralelo, el municipio comenzó a preparar un tercer Centro de Asistencia Integral, que estará destinado a responder ante eventuales complicaciones en esos sectores y en las viviendas ubicadas a la vera de la ruta nacional 168.

Poletti explicó que ya comenzaron las tareas de acondicionamiento del predio y la construcción de sanitarios, con colaboración de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). También anticipó que este jueves llegará una nueva tanda de módulos habitacionales y que durante la próxima semana recibirán otros 30.

El intendente aclaró que, por el momento, no está previsto habilitar un cuarto centro de asistencia en Alto Verde, aunque advirtió que la emergencia podría extenderse durante varios meses. Por ese motivo, el municipio busca anticiparse y contar con espacios preparados ante un eventual aumento de la demanda.

LEER MÁS: Crecida del Paraná: refuerzan los controles pediátricos para los 94 niños alojados en el centro de asistencia de Alto Verde

Refugios preparados ante posibles lluvias intensas

Otro de los puntos de preocupación para las autoridades es la posibilidad de que la crecida de los ríos coincida con lluvias convectivas sobre la ciudad. Se trata de precipitaciones intensas y repentinas que pueden generar anegamientos en distintos barrios.

Poletti sostuvo que el municipio cuenta con refugios conveniados con capacidad para recibir entre 500 y 600 personas, preparados para abrir en cualquier momento si las condiciones lo requieren.

“Esos centros sí están ya con sus encargados, con la dinámica, la logística para abrirlos en cualquier momento, con el punto de encuentro, y de ahí van a los refugios”, explicó. También aclaró que, si la situación se prolonga durante más de dos o tres días, las personas podrían ser trasladadas desde esos espacios hacia centros de asistencia integral.

El intendente recordó que el escenario de ríos altos combinado con precipitaciones locales ya estaba contemplado en la planificación municipal. En ese sentido, mencionó los pronósticos de lluvias en el sur de Brasil y el norte argentino, cuyos efectos podrían repercutir en la región.

Trabajos preventivos en estaciones de bombeo y defensas

En paralelo a la asistencia de las familias evacuadas, el municipio continúa con las tareas de mantenimiento y acondicionamiento del sistema de protección hídrica. Los trabajos incluyen la preparación de estaciones de bombeo, el cierre de compuertas y la instalación de equipos para facilitar el escurrimiento del agua ante eventuales lluvias.

Poletti mencionó intervenciones en el sector de las Letras Corpóreas, detrás de la cervecería y en la zona del puerto. Según explicó, se acondicionan los puntos de operación para activar el bombeo mecánico cuando sea necesario, de acuerdo con la altura de los ríos y las condiciones de cada sector.

El dispositivo municipal cuenta actualmente con 33 puntos operativos con equipos de bombeo y otros tres sectores donde se realizaron cierres de compuertas sin necesidad de instalar bombas. También se desarrollan tareas junto a la EPE para garantizar el suministro eléctrico en distintos puntos de operación de la zona portuaria.

En cuanto a la Costanera y el Paseo de los Pescadores, el intendente indicó que, por el momento, no está previsto restringir la circulación. Sin embargo, Gestión de Riesgo y Protección Civil evalúan las condiciones y podrían bloquear el acceso al paseo si se presenta una situación de peligro.

LEER MÁS: Crecida del Paraná: ASSA instalará una barrera flotante en la toma Hernández para desviar los camalotes

Asistencia a las familias y recomendaciones

Los operativos de acompañamiento también incluyen atención sanitaria, entrega de lentes, apoyo escolar y actividades recreativas para niños y niñas. En Alto Verde, el Instituto Municipal de Salud Animal realiza relevamientos y tareas de castración, vacunación y colocación de microchips para atender a los animales que permanecen en el predio.

En Colastiné Sur trabajan equipos de la Cruz Roja y del COBEM, mientras que personal municipal distribuye provisiones entre los vecinos que permanecen en sus viviendas.

Ante la continuidad de la crecida, la Municipalidad recomienda circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones de los equipos de emergencia y evitar transitar por sectores anegados. También solicita no arrojar residuos en calles, canales ni desagües para evitar obstrucciones.

Para realizar consultas o solicitar intervención municipal, se encuentra disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.