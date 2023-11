Antes que Milei: una verdulería ofrece los productos a precio "dolarizado" en barrio Mariano Comas

En diálogo con el Móvil de UNO 106.3 , explicó: "Lo que yo hice fue sacar los carteles con los precios en dólares. No es algo que yo inventé sino que lo vi en internet y me pareció interesante y decidí hacerlo acá en la ciudad para ver qué pasaba. Lo que ya hemos visto es que la gente pasa y se ríe o hasta algunos asienten preocupados con la cabeza, medio en chiste o medio en serio".

"Si a los valores lo dejas en dólar, el precio se mantiene y es una buena estrategia para que el comerciante no tenga que cambiar los precios permanentemente", dijo el hombre sobre un beneficio para quienes trabajan en el rubro. "En nuestro caso te puedo decir que todos los lunes hay que estar recambiándolos o sino me guío de manera diaria enviando un mensaje al Mercado de Productores de Frutas y Verduras para saber cómo están los precios y si necesito cambiar algo. A veces las cosas bajan por el tema del clima ya que las estaciones afectan o inciden directamente en el precio de verduras o frutas, pero sino en general siempre están en alza".

El comercio de barrio Mariano Comas puso sus pizarras con el precio de las frutas y verduras, pero en dólares

Con respecto a cómo reaccionan los clientes resaltó: "He tenido casos de algunos que me dijeron «¿tenés centésima de dólares o billetes para darme vuelto?». Igualmente también hubo gente que entró a preguntar si aceptaba o trabajaba con dólares en realidad, pero les tuve que decir que mi condición con Afip no me lo permite".

"El otro día escuchaba que en otros países no le dan mucha importancia a la cotización del dólar, por ejemplo en Brasil no saben el valor, pero los argentinos todos los días consultan la cotización y por más que mi rubro no sea uno de los que están afectados directamente a esa moneda, en otro sentido sí porque la gran mayoría ahorra en este tipo de cambio", cerró.

Los precios en dólares por kilo

Frutas:

-Banana: USD 2

-Manzana Roja: USD 1,50

-Manzana Verde: USD 1,60

-Naranja para jugo: USD 0,60

-Pera: USD 1

-Sandía: USD 0,40

-Durazno: USD 2,30

Verduras:

-Papa: USD 0,60

-Cebolla: USD 0,40

-Batata: USD 1

-Calabaza: USD 0,40

-Zanahoria: USD 0,40

