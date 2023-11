Aparecieron serpientes y un yacaré en la costa por la creciente: cómo evitar los ataques 

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNO Santa Fe (@unosantafe)

"Las serpientes termorregulan, se asolean, y por eso podemos encontrarlas al sol. Algunas veces, cuando hace mucho calor no porque no aguantan tan altas temperaturas. También podemos encontrar yacarés, hay en la zona, aunque se mantienen más en el agua", explicó.

La experta en limnología brindó una serie de recomendaciones en caso de que los santafesinos se topen con algunas de estas especies: "No corremos un gran riesgo si se mantiene distancia, no hay que tocarlos ni matarlos. Hay algunas serpientes venenosas, pero mientras las veamos y no nos acerquemos ni serían un potencial peligro. No van a venir a atacarnos, siempre que tengan un espacio para poder desarrollar sus actividades, donde no se sientan amenazadas". Por otro lado, la Reserva Ecológica de la UNL hay un yacaré y Arzamendia sostuvo que la especie no representa ningún peligro para la gente.

Y añadió: "No todas las serpientes son venenosas, algunas son un poco más agresivas, aunque no tengan veneno y hay que evitar molestarlas". En caso de encontrarse con alguna especie venenosa, como una yarará, recomendó llamar al Cobem (4574114 ) para que vayan a retirarla. En cambio, la ñacaniná, como la que se halló en El Pozo, "no hace nada y no es peligrosa, puede llegar a morder si la intentan tocar o agarrar, pero sino no, hay que dejarla".

serpientes yacaré creciente (1).jpg

Sobre las especies antes mencionadas, resaltó: "Ambas comen muchos roedores y estos traen más enfermedades que los daños que pueden producir las serpientes".

Explicó que cuando los profesionales, como los del Cobem, encuentran una serpiente la reubican en el ambiente, lejos de la gente y en otros casos las trasladan a La Granja La Esmeralda, aunque Arzamendia no recomienda ese lugar. "Lo que estaría bueno e intentamos que se logre es que se conserve toda la biodiversidad de la zona. Son animales que viven en la zona y si realmente aprendemos a respetarlos, no significan un gran peligro para el hombre. Tenemos más problemas con los animales domésticos incluso, causan más problemas con las personas. No generan accidentes importantes como para considerar sacarlos, siempre van a vivir acá", indicó.

