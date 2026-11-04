La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 4 de noviembre en SANTA FE y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 4 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo
4 de noviembre 2026 · 07:51hs
SANTA FE
• 9 a 13:
- Beruti, Edmundo Rosas, Chiclana y Larrea
Reemplazo de Conductores
- Teniente Loza, Chaco, Larrechea y Fray de las Casas
Mantenimiento
SAUCE VIEJO
• 8 a 12: RN 11, Aromos, Chañar hasta río Coronda
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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