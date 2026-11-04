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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 4 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

4 de noviembre 2026 · 07:51hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 4 de noviembre en SANTA FE y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 9 a 13:

- Beruti, Edmundo Rosas, Chiclana y Larrea

Reemplazo de Conductores

- Teniente Loza, Chaco, Larrechea y Fray de las Casas

Mantenimiento

SAUCE VIEJO

• 8 a 12: RN 11, Aromos, Chañar hasta río Coronda

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes miércoles
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