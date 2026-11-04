Cómo estará el tiempo en Santa Fe: anuncian lluvias, cambios de temperatura y un fin de semana más fresco La semana comenzó con inestabilidad y una temperatura de 19° en la ciudad. Según el pronóstico de la FICH-UNL, se espera un gradual ascenso térmico hasta el viernes, con posibilidad de lluvias débiles, y un marcado descenso de las temperaturas para el sábado 4 de noviembre 2026 · 08:04hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una nublada y con tormenta y una temperatura de 19º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables a algo inestables. En el día de la fecha, si bien en los niveles bajos y medios de la troposfera se observa en ingreso de aire frío, en altura se mantiene el aporte cálido desde el oeste. Esta situación genera que las condiciones tiendan a mejorar levemente con el correr de los días con una suave tendencia en descenso de las temperaturas entre la tarde de hoy y primeras horas de mañana. No obstante ello, a partir del jueves, nuevamente la influencia de aire cálido en la región generaría una tendencia gradual a inestabilizarse hacia finales de la semana, con alguna posibilidad de lluvias débiles hacia el viernes por la noche o la madrugada del sábado.

Jueves con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 14º y suave ascenso de las máximas, 27º. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando este/sureste y luego al este/noreste.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad en aumento hacia la tarde/noche o la noche y condiciones algo inestables a inestables. con alguna posibilidad de lluvias débiles hacia últimas horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 16º y máxima 30º . Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando este/noreste y luego al este/sureste. Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a estables y posibilidad de lluvias débiles durante las primeras horas del día. Temperaturas en gradual descenso: mínima 15º y máxima 22º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sur/suroeste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal