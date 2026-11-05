Clausuraron otra vez un predio en Alto Verde por seguir operando pese a la prohibición: investigan posibles daños ambientales

La Municipalidad constató que la empresa Contenedores Méjico continuaba con sus actividades pese a una clausura dispuesta en julio. Sebastián Mastropaolo señaló que investigan un posible enterramiento de residuos y modificaciones en los valles de inundación.

Clausura reiterada. Se volvió a clausurar un predio de Contenedores Méjico en Alto Verde por operar tras una orden de cierre.

La Municipalidad de Santa Fe volvió a clausurar un predio de la empresa Contenedores Méjico, ubicado en Alto Verde , luego de constatar que continuaba desarrollando actividades a pesar de una medida de cierre dispuesta el pasado 21 de julio. Desde el Ejecutivo local advirtieron sobre posibles intervenciones en el terreno que podrían alterar los cauces naturales de los valles de inundación y afectar los reservorios de agua de la zona.

El procedimiento fue acompañado por el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, quien explicó que el establecimiento se encuentra bajo seguimiento municipal desde hace tiempo por desarrollar actividades sin las habilitaciones correspondientes.

"Hace mucho tiempo estamos haciendo un seguimiento de diferentes lugares no habilitados en donde se realizan tareas que nos preocupan", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, recordó que la primera clausura se concretó el 21 de julio y que, posteriormente, se realizaron las notificaciones correspondientes a los organismos provinciales y se iniciaron las actuaciones administrativas. Sin embargo, durante una nueva inspección detectaron que la empresa había retomado sus actividades.

"Hoy volvemos porque nuevamente vemos una violación de la clausura, en un contexto muy particular, donde hay un potencial enterramiento de residuos que se están analizando y una desviación de los cauces naturales de los valles de inundación que nos preocupa muchísimo", advirtió Mastropaolo.

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Una investigación penal por posibles daños ambientales

La situación también es investigada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con intervención del Ministerio de Ambiente de la Provincia y las áreas de Control de la Municipalidad. Las actuaciones buscan determinar qué tipo de materiales fueron depositados en el predio y si las modificaciones del terreno pueden afectar los reservorios y el escurrimiento natural del agua.

Mastropaolo aclaró que todavía esperan los resultados de los análisis y que serán los organismos competentes los encargados de establecer si existieron irregularidades ambientales.

"Yo tengo que hablar de la potencialidad porque es materia investigativa y hoy hay una instancia penal que está interviniendo, por lo cual no puedo avanzar sin tener los informes terminados", explicó.

Además, confirmó que la fiscal interviniente recibirá la documentación correspondiente y remarcó que el caso excede las actuaciones administrativas del municipio. "Hay una denuncia penal, está interviniendo una fiscal del MPA, o sea, esto tiene un ribete mucho más complejo que una sola clausura administrativa por parte del municipio", señaló.

La preocupación por los valles de inundación

Desde el Ejecutivo local indicaron que aportaron información sobre la evolución cronológica del crecimiento del predio, mientras que el Ministerio de Ambiente provincial continúa evaluando el alcance de las modificaciones realizadas en el lugar.

El funcionario remarcó la importancia de preservar los sectores naturalmente inundables y evitar intervenciones que puedan alterar el comportamiento del agua.

"Tenemos que estar presentes en la costa, tenemos que cuidar los valles de inundación, cuidar los reservorios y estar muy atentos a cualquier modificación del suelo, porque puede tener consecuencias", manifestó.

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En esa línea, explicó que la ocupación y el relleno de terrenos que funcionan como reservorios naturales pueden modificar el recorrido del agua y trasladar el riesgo de anegamientos hacia otros sectores.

"Hay lugares que son valles de inundación, que es donde el agua busca justamente y una vez que eso está ocupado, obviamente deriva a otro lugar, que es lo que no queremos", advirtió.

La Municipalidad anticipó que continuará con las clausuras

Mastropaolo aseguró que el establecimiento no cuenta con habilitación para las actividades que desarrolla ni para realizar enterramientos de residuos o modificaciones en los valles de inundación de la zona.

" No está habilitado para el tipo de tarea que realiza, no está habilitado para ninguna figura de enterramiento de basura, ni ninguna modificación de los valles de inundación de la zona", afirmó.

También adelantó que el municipio continuará con los operativos de fiscalización y volverá a intervenir si se detectan nuevos incumplimientos de la clausura.

"Una vez que violan la faja de clausura y vuelven a realizar la tarea, vamos a volver y vamos a volver a clausurar, porque es lo que corresponde hasta que se resuelva esto", sostuvo.

Por otra parte, el secretario invitó a los responsables de la empresa a presentarse ante las autoridades municipales para brindar las explicaciones correspondientes y analizar la situación del establecimiento.

"Nosotros los estamos esperando en el municipio para que den las explicaciones pertinentes. Esto es una gestión de diálogo. Nosotros recibimos a todo el mundo, las puertas siempre están abiertas", expresó.

Finalmente, Mastropaolo ratificó que se mantendrán los controles en el sector y advirtió sobre la necesidad de evitar intervenciones particulares que puedan comprometer el ambiente y la seguridad de la comunidad. "No vamos a permitir que nadie tome decisiones en beneficio de un grupo empresarial y que pueda llegar a afectar al resto de la comunidad", concluyó.