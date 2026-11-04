El detenido fue imputado por la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, en el marco de una investigación más amplia que lo vincula, según informó UNO Santa Fe como primicia, con la presunta contratación de un sicario para asesinar al gobernador . Seguirá privado de su libertad y este jueves el fiscal del MPA Emiliano Odriozola solicitará su prisión preventiva.

Imputaron al hombre de 66 años investigado por la presunta contratación de un sicario para asesinar al gobernador Pullaro

Este miércoles por la mañana, durante la audiencia imputativa, el fiscal del MPA Emiliano Odriozola le atribuyó a P. A. P., de 66 años , la tenencia ilegítima de un revólver calibre 32 largo , marca Dos Leones, sin contar con la autorización legal correspondiente.

Tal como informó UNO Santa Fe como primicia informativa absoluta, el arma fue secuestrada el sábado durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en inmediaciones de calle Santiago del Estero y pasaje Público. En ese mismo procedimiento, el hombre fue aprehendido.

LEER MÁS: Los detalles del supuesto complot para atentar contra Pullaro: una llamada que reveló nombres, un sicario de Santiago del Estero y una casa de refugio

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

El caso se enmarca en una investigación más amplia que incluye al detenido y que busca determinar si hubo una contratación de un sicario en la localidad de Selva, provincia de Santiago del Estero, con el objetivo de asesinar al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El presunto plan criminal habría tenido como objetivo concretarse durante la recorrida oficial que el mandatario realizó el martes 27 de octubre por distintas ciudades y localidades del departamento San Cristóbal.

No obstante, la imputación formulada este miércoles se circunscribe exclusivamente a la tenencia ilegítima del arma de fuego.

Cómo comenzó la investigación

La investigación comenzó el miércoles 28 de octubre, entre las 5 y las 5.30, cuando un particular realizó tres denuncias telefónicas. En ellas, señaló presuntos puntos de venta de drogas e identificó por sus nombres a varias personas de la ciudad de Ceres. En uno de los tramos de las comunicaciones, afirmó que algunas de esas personas habían planificado contratar a un sicario para asesinar al gobernador Pullaro durante su visita oficial del día anterior al departamento San Cristóbal.

A partir de esas denuncias, el fiscal del MPA Emiliano Odriozola ordenó una serie de medidas investigativas que derivaron en la aprehensión del hombre, tal como informó en exclusiva UNO Santa Fe el sábado 31 de octubre a las 16.

Cuándo pedirán la prisión preventiva

Este jueves 5 de noviembre se realizará la audiencia de medidas cautelares, en la que el fiscal Odriozola solicitará la prisión preventiva de P. A. P., de 66 años. Hasta entonces, el hombre continuará privado de su libertad.

La atribución delictiva formulada este miércoles fue calificada provisoriamente como tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, delito contemplado en el inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal.