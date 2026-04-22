Arranca el frío en Santa Fe: miércoles despejado y baja en las temperaturas El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 22 de abril 2026 · 07:27hs

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fría, con algunas nubes y una temperatura de 13.8° a las 7.20 de la mañana, con una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa la acción plena del sistema frío en la región, permitiendo el aporte de aire frío en todos los niveles de la troposfera. Esta situación genera que las condiciones se estabilicen definitivamente en la región y con ello, se presenten jornadas mayormente despejadas, con alguna nubosidad por momentos y descenso general de los registros térmicos, sobre todo de las mínimas. Este comportamiento de estabilidad debería mantenerse por lo menos hasta comienzos de la semana próxima, con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del sábado o primeras del domingo por reconfiguración de las masa de aire, aunque las mismas son muy bajas.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 22º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, rotando al este.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio: mínima 13º y máxima 23º. Vientos leves predominando del sector este/noreste. Por último se espera un sábado con celo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones relativamente estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso con una mínima 16º y máxima 25º. Vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al sur/sureste hacia la tarde o la tarde/noche. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe