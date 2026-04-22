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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 22 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

22 de abril 2026 · 06:50hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este miércoles 22 de abril en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7.30 a 10.30:

- Quiroga, Azopardo, Europa y De La Salle// Mantenimiento de Subestación

- avenida Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga// Reemplazo de postes

- avenida Blas Parera, Teniente Loza, Neuquén y Cafferata // Reemplazo de postes

- Menchaca, Chaco, Figueroa y Neuquén // Mantenimiento

• 8 a 11: Larrea, Ayacucho, Mitre y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12:

- avenida Blas Parera, Teniente Loza, Formosa y Reinares // Despeje de Electroductos

- Hugo Wast, Reinares, Gollán y Piedrabuena// Reemplazo de postes

- Vieytes, Zeballos, Gaboto y Europa// Reemplazo de Conductores

• 9 a 10: Aristóbulo del Valle, Dorrego, Chubut y Aguirre

Despeje de Electroductos

• 9 a 11: San Juan, Doctor Zavalla, Risso y Espora

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 12: French, Larrea, Arenales y Leiva

Mantenimiento

• 9.30 a 12.30:

- bulevar 12 de Octubre, La Pampa, Piedrabuena y Hermanos Figueroa// Reemplazo de postes

- Cafferata entre Beruti y Varela // Reemplazo de postes

• 11.30 a 13.30: Callejón El Sable, Misiones, doctor Zavalla y Saavedra

Reemplazo de postes

• 13 a 17: Ruperto Godoy, Derqui, Estrada y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 12.30: Laprade, San Luis, Malvinas Argentinas y 4 de Enero

Reformas en Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
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