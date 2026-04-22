Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 22 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este miércoles 22 de abril en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

• 7.30 a 10.30:

- Quiroga, Azopardo, Europa y De La Salle// Mantenimiento de Subestación

- avenida Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga// Reemplazo de postes

- avenida Blas Parera, Teniente Loza, Neuquén y Cafferata // Reemplazo de postes

- Menchaca, Chaco, Figueroa y Neuquén // Mantenimiento

• 8 a 11: Larrea, Ayacucho, Mitre y Dorrego

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12:

- avenida Blas Parera, Teniente Loza, Formosa y Reinares // Despeje de Electroductos

- Hugo Wast, Reinares, Gollán y Piedrabuena// Reemplazo de postes

- Vieytes, Zeballos, Gaboto y Europa// Reemplazo de Conductores

• 9 a 10: Aristóbulo del Valle, Dorrego, Chubut y Aguirre

Despeje de Electroductos

• 9 a 11: San Juan, Doctor Zavalla, Risso y Espora

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 12: French, Larrea, Arenales y Leiva

Mantenimiento

• 9.30 a 12.30:

- bulevar 12 de Octubre, La Pampa, Piedrabuena y Hermanos Figueroa// Reemplazo de postes

- Cafferata entre Beruti y Varela // Reemplazo de postes

• 11.30 a 13.30: Callejón El Sable, Misiones, doctor Zavalla y Saavedra

Reemplazo de postes

• 13 a 17: Ruperto Godoy, Derqui, Estrada y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8.30 a 12.30: Laprade, San Luis, Malvinas Argentinas y 4 de Enero

Reformas en Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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