"Así como nosotros toda la gente está expuesta a este tipo de situaciones las 24 horas"

Otro remisero que pasaba por el lugar del suceso, Gorostiaga y avenida Peñaloza, habló con la prensa pese a no saber lo ocurrido en particular, dijo que "la situación de inseguridad no nos es ajena y nos sentimos expuestos a que pase, igualmente hay que trabajar. Otra realidad no queda".

En cuanto a medidas que puedan tomar para poder desarrollar su trabajo tranquilos agregó que "hoy en día ya no podes identificar quien te va a robar y quien no, uno ya no sabe".

"Ojala que Dios quiera salgo de mi casa y pueda volver para estar con mis hijos", enfatizó pero agregó que "si uno tiene miedo de que algo pase, no hay que salir a la calle a trabajar. Además así como nos pase a nosotros, toda la gente está expuesta a este tipo de situaciones las 24 horas".

lugar homicidio remisero 1.jpg El lugar en dónde en un intento de asalto un remisero que era agente penitenciario, mato a un delincuente Prensa

Por su parte un vecino del trabajador del volante, que hoy se encuentra detenido a la espera de la imputación por lo sucedido, dijo que "es muy piola, no tiene problemas con nadie y es muy trabajador. Siempre se la rebuscó para poder llegar a fin de mes"

El hombre vive en el mismo lugar que su exmujer, con quien tiene un hijo en común y el trato con todos era muy bueno. "No nos sorprende por la violencia que se vive en la ciudad, pero si que él estuviera involucrado en este hecho, pero cualquiera, creo yo en su posición, hubiese hecho lo mismo, defenderse, más cuando su vida estuviese en peligro", cerró.

