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Así estará el clima en Santa Fe: días agradables hasta el domingo y posible inestabilidad el lunes

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

17 de abril 2026 · 08:21hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con sol y neblina y con una temperatura de 17.2° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que si bien las condiciones meteorológicas mejoran en la región, el sistema se mantiene con algún grado de inestabilidad. Esta situación combinada con el ingreso de aire cálido que gradualmente se presenta en aumento, genera que las jornadas se mantengan con cielo mayormente despejado hasta por lo menos comienzos del día domingo y luego con nubosidad en aumento, presentándose alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas a partir del día lunes. Respecto de las temperaturas, si bien las mínimas tienden a descender levemente durante la jornada de hoy, en general los registros deberían presentar una suave tendencia en ascenso hasta por lo menos comienzos de la semana próxima.

Sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables, con tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas con poco cambio: mínima 16º y máxima 25º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto el domingo se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento hacia la tarde y condiciones relativamente estables a algo inestables, con tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 17º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al este.

Por último se espera un lunes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, sobre todo durante las primeras horas del día. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 17º y suave descenso de las máximas, 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al sureste hacia últimas horas del día.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Clima Santa Fe inestabilidad
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