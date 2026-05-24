Entre niebla y frío: así estará el tiempo este domingo en Santa Fe

El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH prevé condiciones estables para este domingo 24 de mayo con cielo mayormente despejado y vientos leves del sector este/noreste.

La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo 24 de mayo con niebla en algunos sectores y temperaturas que marcan la llegada del frío invernal a la región. Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) , la jornada arrancó con una mínima de 7°C y alcanzará una máxima de 19°C durante las horas centrales del día.

El organismo prevé condiciones estables para toda la jornada, con alguna nubosidad pasajera por momentos pero sin perspectivas de precipitaciones. Las temperaturas irán en suave ascenso a lo largo del día, mientras que los vientos se mantendrán leves a moderados predominando del sector este/noreste , con rotaciones hacia el nor/noreste en algunos momentos.

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Semana de frío y cielo despejado: el pronóstico extendido para Santa Fe

La semana que comienza traerá un gradual aunque moderado ascenso de temperaturas en la ciudad de Santa Fe, con condiciones estables y cielos mayormente despejados durante los primeros días, según el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la FICH.

Para el lunes 25 de mayo, se esperan temperaturas de entre 9°C y 20°C, con cielo mayormente despejado y alguna nubosidad pasajera. Los vientos serán leves del sector este/noreste, rotando hacia el sur/sureste durante el transcurso de la jornada.

El martes 26 de mayo consolidará la tendencia de ascenso con una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. El cielo se presentará despejado o con leve nubosidad por momentos, con vientos leves del sector sur/sureste rotando hacia el este/sureste a lo largo del día.

En síntesis, la primera semana del invierno arranca con un clima frío pero estable, sin precipitaciones previstas y con una lenta pero sostenida recuperación de las temperaturas máximas.