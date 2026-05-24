La ciudad de Santa Fe amaneció este domingo 24 de mayo con niebla en algunos sectores y temperaturas que marcan la llegada del frío invernal a la región. Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), la jornada arrancó con una mínima de 7°C y alcanzará una máxima de 19°C durante las horas centrales del día.
Entre niebla y frío: así estará el tiempo este domingo en Santa Fe
El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH prevé condiciones estables para este domingo 24 de mayo con cielo mayormente despejado y vientos leves del sector este/noreste.
El organismo prevé condiciones estables para toda la jornada, con alguna nubosidad pasajera por momentos pero sin perspectivas de precipitaciones. Las temperaturas irán en suave ascenso a lo largo del día, mientras que los vientos se mantendrán leves a moderados predominando del sector este/noreste, con rotaciones hacia el nor/noreste en algunos momentos.
LEER MÁS: Llegó el frío: recomendaciones claves para revisar la calefacción del hogar y prevenir el monóxido de carbono
Semana de frío y cielo despejado: el pronóstico extendido para Santa Fe
La semana que comienza traerá un gradual aunque moderado ascenso de temperaturas en la ciudad de Santa Fe, con condiciones estables y cielos mayormente despejados durante los primeros días, según el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la FICH.
Para el lunes 25 de mayo, se esperan temperaturas de entre 9°C y 20°C, con cielo mayormente despejado y alguna nubosidad pasajera. Los vientos serán leves del sector este/noreste, rotando hacia el sur/sureste durante el transcurso de la jornada.
El martes 26 de mayo consolidará la tendencia de ascenso con una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. El cielo se presentará despejado o con leve nubosidad por momentos, con vientos leves del sector sur/sureste rotando hacia el este/sureste a lo largo del día.
En síntesis, la primera semana del invierno arranca con un clima frío pero estable, sin precipitaciones previstas y con una lenta pero sostenida recuperación de las temperaturas máximas.